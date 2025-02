D’équipe surprise à tenant du titre, Paris revient à la Leaders Cup « pour gagner »

En 2024, Paris a surpris tout son monde en soulevant le premier de son histoire à l’occasion de la Leaders Cup. En 2025, le club de la capitale sera cette fois attendu de pied ferme par les sept autres équipes de ce rendez-vous de mi-saison.

Le titre en 2024 : « Un souvenir marqué à vie »

Co-leader de Betclic ELITE avec Cholet, dans le top 6 de l’EuroLeague après les deux tiers de la saison régulière, Nadir Hifi est conscient que son équipe endosse désormais la pancarte d’équipe à abattre : « L’année dernière, on était la surprise. On montre de très belles choses en EuroLeague. On est attendu comme une équipe favorite. »

Mais Paris aussi attend impatiemment ce rendez-vous de la Leaders Cup, forcément particulier pour le club du propriétaire David Kahn. Ce tournoi entre les huit meilleures équipes de la phase aller est le premier et l’unique pour le moment de l’institution parisienne, créée en 2018. « On y a goûté l’année dernière, on revient ici pour regagner, pour marquer l’histoire », intime Nadir Hifi, l’un des acteurs de la victoire à Saint-Chamond en 2024. « C’est un souvenir marqué à vie, des sensations inoubliables. Quand tu as goûté ça, tu as envie d’y regoûter. »

Offrir un premier titre à Tiago Splitter

D’autant que l’entraîneur du Paris Basketball, Tiago Splitter, ne connaît rien de la saveur de ce premier titre. Normal pour celui qui vit une première saison en tant que technicien principal, pour le moment impressionnante avec Paris, qu’il voudra certainement déjà marquer d’un titre. Le Brésilien ne doute pas en tout cas de la motivation de son effectif à l’idée de réaliser le doublé. « C’est un groupe qui a faim. Ils s’en fichent d’être les tenants du titre. Ils sont humbles. »

L’ancien Parisien Mehdy Ngouama en sait quelque chose, lui qui voit son ancienne équipe remporter le trophée une seconde fois d’affilée. Même si ce dernier les voit moins forts que l’an dernier : « Paris a gardé la même identité que la saison dernière mais ce n’est pas le même impact. Je trouve sincèrement que l’équipe de l’an dernier est beaucoup plus forte que l’actuelle. C’est sûr que la présence de Kevarrius Hayes à l’intérieur ajoute un plus mais je pense qu’il y a moins d’impact défensif. Il manque quelque chose, je trouve qu’il y a moins de domination. » Un second titre d’affilé pourrait venir lui faire penser le contraire ?

À Caen.