Des affiches alléchantes pour la NBA Cup !

La NBA se projette déjà sur la saison 2025-2026 avec l’annonce officielle de la composition des groupes pour l’Emirates Cup 2025, troisième édition du tournoi en cours de saison. Après les sacres des Lakers en 2023 et des Bucks en 2024, qui succédera aux champions de Milwaukee ?

Un tirage au sort qui promet du spectacle

Le tirage au sort a distribué les 30 équipes NBA en six groupes de cinq, répartis entre les deux Conférences selon les bilans de la saison régulière 2024-2025. La phase de groupes se déroulera du 31 octobre au 28 novembre, avec quatre matchs par équipe (deux à domicile, deux à l’extérieur).

The groups are set for the Emirates NBA Cup 2025. All 30 NBA teams were randomly drawn into groups of five within their conference based on win-loss records from the 2024-25 regular season. The groups are available below. pic.twitter.com/ZZVUwtp3fO — NBA Communications (@NBAPR) July 9, 2025

Les groupes B et C de la Conférence Ouest s’annoncent particulièrement spectaculaires. Le groupe B propose un derby de Los Angeles entre Lakers et Clippers, accompagnés de Memphis, Dallas et New Orleans. Le groupe C pourrait être le plus relevé avec Houston, Denver, Golden State, Portland et San Antonio – un véritable groupe de la mort où chaque équipe peut prétendre à la qualification.

À l’Est, Milwaukee devra défendre son titre dans le groupe C face aux Knicks, Bulls, Heat et Hornets. Les Celtics évolueront dans le groupe B avec Detroit, Orlando, Brooklyn et Philadelphie, tandis que Cleveland mène le groupe A avec Indiana, Atlanta, Toronto et Washington.

Un format rodé vers Las Vegas

Le format reste identique aux éditions précédentes. Les quarts de finale auront lieu les 9 et 10 décembre dans les salles des équipes qualifiées. Les demi-finales se dérouleront le 13 décembre à Las Vegas, avant la finale du 16 décembre dans la ville du Nevada.

Seule la finale ne comptera pas dans les statistiques et le bilan de saison régulière des deux finalistes. Les équipes éliminées en phase de groupes disputeront des matchs supplémentaires pour atteindre les 82 rencontres réglementaires.

Le Thunder, champion NBA 2025, devra surveiller Minnesota dans son groupe A, également composé de Phoenix, Sacramento et Utah. Le calendrier complet sera dévoilé en août, coïncidant avec l’annonce du planning général de la saison 2025-2026.