Des playoffs au pas de course : pourquoi les matchs se superposent-ils ?

C’est regrettable mais c’est ainsi : ce jeudi soir, les amateurs de basket français devront faire un choix. D’un côté, 21h05, ASVEL – Paris Basketball. De l’autre, toujours 21h05, JL Bourg – AS Monaco. Une superposition préjudiciable pour la visibilité de la Betclic ÉLITE alors que les demi-finales étaient auparavant logiquement feuilletonnées, au rythme d’un match par jour.

Entre demande de la FFBB et impératifs télé…

Cette année, pourtant, les séries s’enchaînent au pas de course. S’il y a Match 5 entre la Roca Team et Bourg-en-Bresse, ce sera dès samedi soir à Gaston-Médecin. Soit à peine 48 heures après le buzzer final à Ékinox ! Un timing lié à la demande de la FFBB de boucler le championnat au maximum le 15 juin, en vue du début du stage le 17 juin. Quatre internationaux français sont toujours en lice dans ce dernier carré : Nando De Colo (ASVEL), Nadir Hifi (Paris) ainsi que les Monégasques Élie Okobo et Matthew Strazel. « C’était devenu impossible d’alterner », nous explique-t-on du côté de la Ligue Nationale de Basket. « Vu qu’il y a de moins en moins de dates disponibles entre le calendrier à 18, l’EuroLeague et les différentes compétitions européennes, ce n’était pas tenable dans le nombre de jours requis. On a fait au mieux mais il n’y avait pas d’autre solution. »

Au moins y avait-il eu une certaine logique dans la répartition des affiches sur les deux premiers créneaux. Monaco – Bourg à 19h, Paris – ASVEL à 21h, de quoi laisser la possibilité aux téléspectateurs de vivre les deux matchs. Mais pas cette fois donc… « C’est une question de diffusion télé », indique-t-on à la ligue. La « faute » à la résiliation du contrat TV entre La Chaîne L’Équipe et SKWEEK. Le conflit financier entre les deux parties a contraint la plateforme de FEDCOM à renoncer à une partie de son offre, laissant L’Équipe diffuser six matchs entre les quarts et les demi-finales, puis l’intégralité des finales. La Chaîne L’Équipe avait donc le choix de l’affiche pour son créneau préférentiel à 21h05, mais l’incertitude sur la possibilité d’un quatrième match dans les deux séries, a forcé une double programmation commune au même horaire. Dommageable, mais temporaire..