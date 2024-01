DeShaun Thomas officiellement à l’ASVEL

DeShaun Thomas (2,01 m, 32 ans) à l’ASVEL, c’est officiel. Comme annoncé, l’ailier-fort shooteur s’est engagé pour le club de Lyon-Villeurbanne jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

L’ancien joueur de Nanterre retrouve le championnat de France, qu’il avait connu avec Nanterre en 2013-2014, et l’EuroLeague, compétition qu’il a joué avec Nanterre, Barcelone, l’Anadolu Efes Istanbul, le Maccabi Tel-Aviv, le Panathinaikos Athènes, le Bayern Munich et Milan. Sur le début de saison, l’ancien coéquipier de David Lighty à Ohio State et Nanterre a joué à la Joventut Badalone. Après 22 matches, le Fort Wayne dans l’Indiana tournait 14,2 points à 43,9% de réussite aux tirs (dont 30,6% à 3-points), 3,1 rebonds et 0,9 passe décisive en moins de 26 minutes.

Reste à savoir avec cette arrivée, et le départ annoncé de John Egbunu, l’ASVEL, avant-dernière de l’EuroLeague, souhaite remodeler son effectif. En effet, Mike Scott, qui possède le même profil de poste 4/3 shooteur que Thomas, va-t-il essentiellement basculer dans l’aile ? Joffrey Lauvergne va-t-il retrouver son poste naturel de pivot ? Débuts de réponse la semaine prochaine, si Thomas est qualifié, puisque l’ASVEL reçoit l’Étoile Rouge de Belgrade.