Désormais diffusée sur DAZN, la Betclic ÉLITE espère conserver une case en clair

Alors que DAZN est devenu le diffuseur de la Betclic ÉLITE jusqu’en 2029, le président de la LNB, Philippe Ausseur, a expliqué ce choix dans une interview sur Sport Buzz Business. L’ancien patron de la DNCCG a confirmé que la plateforme britannique avait bien acheté les droits, qui n’ont donc pas été gratuits, et révélé que la ligue espérait conserver une case en clair, à l’image de ce qui se faisait le dimanche à 19h sur La Chaîne L’Équipe.

« [L’arrivée de DAZN] est une excellente chose. C’est mieux que bon. Il faut se souvenir d’où nous venons, les difficultés rencontrées cette saison, surtout sur la fin… une fin de saison que l’on a réussi à sauver en termes d’exposition avec la chaîne L’Equipe et la fin de Skweek. Donc, ce contrat avec DAZN est une excellente nouvelle. Dans notre cahier des charges, nous avions émis des souhaits auprès du marché et cet accord coche tous nos souhaits. L’ensemble des matchs seront produits dans une très grande qualité et avec un savoir-faire. On souhaitait également un contrat long, c’est le cas avec l’accord de cinq ans. On veut se donner également la possibilité d’avoir une case en clair, pourquoi pas celle du dimanche à 19h00. Et puis, on a aussi des droits (financiers), donc on ne pouvait rêver mieux que cet accord avec DAZN.

[…] On le souhaite (un match en clair). DAZN est plutôt très ouvert à cette idée parce que tout le monde considère que c’est du gagnant-gagnant. Avoir une fenêtre en clair sur une grande chaîne hertzienne ou de la TNT, c’est un accélérateur pour le développement du basket professionnel. Dans notre volonté de révéler notre basket, c’est important d’avoir un duo comme ça. Ca appartient à DAZN de discuter, mais on poussera de tout notre poids pour que ça se fasse. »