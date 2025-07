Désormais en Turquie, Ismaël Kamagaté affrontera la JL Bourg en EuroCup

Ismael Kamagate (2,11 m, 24 ans) rejoint le Besiktas Istanbul pour la saison 2025-2026. Après une année convaincante en Italie sous les couleurs de Tortone, l’ancien international français va découvrir le championnat turc et retrouver l’EuroCup, où il croisera notamment la route de la JL Bourg-en-Bresse.

Nouvelle aventure pour Ismaël Kamagaté en Turquie

Le Besiktas Istanbul a annoncé ce jeudi la signature d’Ismaël Kamagaté pour une saison. Prêté en 2024-2025 à Tortone par Milan, le pivot franco-ivoirien poursuit son tour d’Europe avec une destination prestigieuse et un projet ambitieux. L’ancien joueur de Paris retrouvera l’EuroCup, où il affrontera notamment la JL Bourg dans le groupe B.

Des stats solides en Italie et en BCL

Durant l’exercice 2024-2025, Kamagaté a affiché des statistiques régulières. En Serie A, il a tourné à 8,7 points, 6,5 rebonds et 1,2 contre en un peu plus de 20 minutes par match (29 rencontres disputées). En BCL, ses chiffres sont encore plus significatifs avec 9,6 points, 6,4 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,8 contre de moyenne en 16 matches. Des performances qui lui ont valu une place dans le cinq majeur de la compétition.

De nouvelles responsabilités à Besiktas

Avec ce transfert au Besiktas, Ismaël Kamagaté intègre un effectif en reconstruction et ambitieux, qui a pour objectif de briller en EuroCup. À 24 ans, passé par le centre de formation d’Orléans, le Paris Basketball puis drafté par les Denver Nuggets en 2022 (50e position), le Francilien continue de bâtir une carrière internationale marquée par sa capacité à protéger le cercle.