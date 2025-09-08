Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Deux ans après la fin de son cursus en NCAA, Pierre-Gabriel Gouffran rejoint le club espagnol d’Aridane

Formé en Floride dans le circuit universitaire américain, Pierre-Gabriel Gouffran signe au C.B. Aridane. L'ailier-fort français de 24 ans, passé par Morvedre la saison dernière, apporte son expérience de la Tercera FEB à sa nouvelle équipe espagnole.
|
00h00
Résumé
Écouter
Deux ans après la fin de son cursus en NCAA, Pierre-Gabriel Gouffran rejoint le club espagnol d’Aridane

L’intérieur français Pierre-Gabriel Gouffran signe dans un nouveau club de quatrième division espagnole.

Crédit photo : State College of Florida

Le C.B. Aridane a officialisé l’arrivée de Pierre-Gabriel Gouffran (2,03 m, 24 ans) pour la saison 2025-2026. L’ailier-fort français vient renforcer l’effectif de cette formation évoluant en Tercera FEB (quatrième division), après une saison convaincante du côté de Morvedre.

Des statistiques prometteuses en Tercera FEB

Pierre-Gabriel Gouffran est arrivé en Espagne avec un bagage solide acquis lors de la saison 2024-2025. Sous les couleurs du CB Morvedre, le natif de Québec s’est montré particulièrement efficace dans le secteur intérieur, compilant des moyennes de 12,8 points et 9,8 rebonds par match en 12 rencontres disputées.

LIRE AUSSI

Ces performances lui ont permis d’afficher une évaluation moyenne de 10,3, témoignant de son impact constant sur les parquets de Tercera FEB. Au total, l’intérieur français a inscrit 153 points et capté 118 rebonds en 314 minutes de jeu, démontrant sa polyvalence et sa régularité.

Un parcours entre États-Unis et Espagne

Diplômé du State College of Florida en 2022, Pierre-Gabriel Gouffran entame sa quatrième saison en tant que joueur professionnel. Le Français, né le 22 avril 2001, va apporter à Aridane sa densité physique dans la raquette, avec ses 2,03 m et son gabarit de 104kg.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Espoirs ELITE
00h00L’ASVEL prête un international espoir français à l’Elan Chalon
asvel bourg ain star
Présaison
00h00L’ASVEL rend sa gifle à la JL Bourg en finale de l’Ain Star Game 2025
Aleksandar Dzikic a livré une belle bataille tactique lors de France - Géorgie
EuroLeague
00h00L’hommage de Tornike Shengelia au coach de la Géorgie, Aleksandar Dzikic
À l’étranger
00h00Deux ans après la fin de son cursus en NCAA, Pierre-Gabriel Gouffran rejoint le club espagnol d’Aridane
Giannis Antetokounmpo a parfaitement lancé la Grèce contre Israël
EuroBasket
00h00La Grèce d’Antetokounmpo domine Israël et retrouvera la Lituanie en quarts
EuroBasket
00h00[Vidéo] Quand Guerschon Yabusele s’agace contre des journalistes géorgiens en zone mixte
EuroBasket
00h00Sandro Mamukelashvili : « La France devait probablement déjà se projeter sur la Finlande »
EuroBasket
00h00En larmes, Gianmarco Pozzecco annonce sa démission : « Je me fous de ce que je vous pensez de moi ! »
Naturalisé géorgien en 2024, Kamar Baldwin a porté son nouveau pays en quarts de finale de l'Euro
EuroBasket
00h00Kamar Baldwin a porté la Géorgie contre la France : le débat sur les joueurs naturalisés fait toujours rage
Luka Doncic a joué à un niveau exceptionnel contre l'Italie
EuroBasket masculin
00h00Luka Doncic explose tous les records lors de l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0