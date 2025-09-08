Deux ans après la fin de son cursus en NCAA, Pierre-Gabriel Gouffran rejoint le club espagnol d’Aridane

Le C.B. Aridane a officialisé l’arrivée de Pierre-Gabriel Gouffran (2,03 m, 24 ans) pour la saison 2025-2026. L’ailier-fort français vient renforcer l’effectif de cette formation évoluant en Tercera FEB (quatrième division), après une saison convaincante du côté de Morvedre.

🟧 NUEVA INCORPORACIÓN 🟧

¡Pierre Gabriel Gouffran ya es naranja! 🧡 El interior francés, nacido el 22 de abril de 2001 y con 2,03 m de altura, se une al CB Aridane para seguir creciendo y aportar su talento al equipo. 🔥 Llega procedente del CB Morvedre de la Tercera FEB, pic.twitter.com/p9IjhV3qSt — CB ARIDANE (@cbaridane) July 10, 2025

Des statistiques prometteuses en Tercera FEB

Pierre-Gabriel Gouffran est arrivé en Espagne avec un bagage solide acquis lors de la saison 2024-2025. Sous les couleurs du CB Morvedre, le natif de Québec s’est montré particulièrement efficace dans le secteur intérieur, compilant des moyennes de 12,8 points et 9,8 rebonds par match en 12 rencontres disputées.

Ces performances lui ont permis d’afficher une évaluation moyenne de 10,3, témoignant de son impact constant sur les parquets de Tercera FEB. Au total, l’intérieur français a inscrit 153 points et capté 118 rebonds en 314 minutes de jeu, démontrant sa polyvalence et sa régularité.

Un parcours entre États-Unis et Espagne

Diplômé du State College of Florida en 2022, Pierre-Gabriel Gouffran entame sa quatrième saison en tant que joueur professionnel. Le Français, né le 22 avril 2001, va apporter à Aridane sa densité physique dans la raquette, avec ses 2,03 m et son gabarit de 104kg.