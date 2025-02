Deux blessés, David Skara écarté : la Croatie dévoile ses 12 joueurs pour défier les Bleus

Face à l’un des plus grands défis de son histoire, vaincre les vice-champions olympiques afin de ne pas manquer un championnat d’Europe pour la première fois, la Croatie ne pourra pas s’appuyer sur l’un de ses joueurs EuroLeague.

Le géant Danko Brankovic (2,17 m, 24 ans), pivot du Bayern Munich, est officiellement forfait. Par conséquent, Josip Sesar a appelé un joueur qui n’était pas dans la liste initiale, Kresimir Ljubicic (2,10 m, 26 ans).

Par ailleurs, Luka Bozic est également sur le flanc, tandis que l’ancien pensionnaire de Pro B, David Skara, tout juste élu MVP de la Coupe Kresimir Cosic avec Split (l’équivalent croate de la Leaders Cup) a été écarté, tout comme Antonio Sikiric.

« Je ne dirais pas que c’est l’un des matchs les plus importants de notre histoire », dédramatise Dominik Mavra, sélectionné dans les 12 ce vendredi. « Après, bien sûr que ce serait une déception pour nous de ne pas aller à l’EuroBasket mais on sait qu’on va devoir affronter une très grosse équipe. On n’a pas de pression particulière, on va tout donner. »

À Zadar.