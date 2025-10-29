Deux coachs d’EuroLeague à l’amende pour des commentaires déplacés sur l’arbitrage

L’EuroLeague a annoncé mardi 28 octobre les dernières sanctions disciplinaires concernant des incidents survenus entre les 5e et 6e journées de la saison régulière 2025-2026. Deux entraîneurs, Ergin Ataman (Panathinaïkos) et Oded Kattash (Maccabi Tel-Aviv), ainsi que le président de l’Hapoël Tel-Aviv, Ofer Yannay, ont été mis à l’amende.

Ergin Ataman, habitué des sanctions

L’entraîneur du Panathinaikos, Ergin Ataman, écope de la sanction la plus lourde avec une amende de 8 000 euros. Le technicien turc a été sanctionné « pour avoir commis des actes représentant un manque de respect envers le corps arbitral lors du match contre la Virtus Bologne« . Sanctionné de deux fautes techniques, entraînant son exclusion, le technicien a vociféré auprès des arbitres au moment de sa sortie. Ataman, connu pour son tempérament volcanique, devra ainsi s’acquitter d’une amende pour ce nouveau comportement limite.

Ergin Ataman oyundan ihraç edildi 😳 pic.twitter.com/pWiWkdnf6A — Euroleague Time (@euroleague_time) October 24, 2025

Ofer Yannay pénalisés pour ses propos sur les réseaux sociaux

Oded Kattash, l’entraîneur du Maccabi Tel-Aviv, a été lui sanctionné d’une amende de 5 000 euros « pour ses déclarations en conférence de presse concernant l’arbitrage lors du match contre l’Olympiakos ».

Enfin, Ofer Yannay, président de l’Hapoël Tel-Aviv, complète ce trio de sanctionnés avec également une amende de 5 000 euros. Le dirigeant israélien a été pénalisé « pour des déclarations sur les réseaux sociaux représentant un manque de respect envers une autre personne », en lien avec un échange sur les réseaux sociaux avec l’entraîneur principal de Valence, Pedro Martinez.