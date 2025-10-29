Recherche
EuroLeague

Deux coachs d’EuroLeague à l’amende pour des commentaires déplacés sur l’arbitrage

EuroLeague - Deux entraîneurs et un dirigeant d'équipes d'EuroLeague ont écopé d'amendes pour manque de respect envers l'arbitrage et déclarations inappropriées lors des 5e et 6e journées de la saison régulière 2025-2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ergin Ataman (Panathinaïkos), une nouvelle fois sanctionné après une rencontre où il a été exclu pour deux fautes techniques.

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’EuroLeague a annoncé mardi 28 octobre les dernières sanctions disciplinaires concernant des incidents survenus entre les 5e et 6e journées de la saison régulière 2025-2026. Deux entraîneurs, Ergin Ataman (Panathinaïkos) et Oded Kattash (Maccabi Tel-Aviv), ainsi que le président de l’Hapoël Tel-Aviv, Ofer Yannay, ont été mis à l’amende.

Ergin Ataman, habitué des sanctions

L’entraîneur du Panathinaikos, Ergin Ataman, écope de la sanction la plus lourde avec une amende de 8 000 euros. Le technicien turc a été sanctionné « pour avoir commis des actes représentant un manque de respect envers le corps arbitral lors du match contre la Virtus Bologne« . Sanctionné de deux fautes techniques, entraînant son exclusion, le technicien a vociféré auprès des arbitres au moment de sa sortie. Ataman, connu pour son tempérament volcanique, devra ainsi s’acquitter d’une amende pour ce nouveau comportement limite.

Ofer Yannay pénalisés pour ses propos sur les réseaux sociaux

Oded Kattash, l’entraîneur du Maccabi Tel-Aviv, a été lui sanctionné d’une amende de 5 000 euros « pour ses déclarations en conférence de presse concernant l’arbitrage lors du match contre l’Olympiakos ».

Enfin, Ofer Yannay, président de l’Hapoël Tel-Aviv, complète ce trio de sanctionnés avec également une amende de 5 000 euros. Le dirigeant israélien a été pénalisé « pour des déclarations sur les réseaux sociaux représentant un manque de respect envers une autre personne », en lien avec un échange sur les réseaux sociaux avec l’entraîneur principal de Valence, Pedro Martinez.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.

Commentaires

cyril68
L'EL ferait mieux de mettre des matchs de suspension aux récidivistes. A la 2e expulsion pour deux FT, un match de suspension. Si récidive dans les cinq rencontres qui suivent, deux matchs de suspension, puis trois, puis quatre. Si tu te retrouves suspendu pour des matchs de PO ou de F4, ça te fera réfléchir...
Répondre
(5) J'aime
