Deux de chute pour la JL Bourg, battue dans les derniers instants par l’Aris Salonique

Excepté en finale contre Paris, la JL Bourg n’avait pas connu deux défaites d’affilées lors de l’exercice 2023-2024 d’EuroCup. Ce mercredi 30 octobre, après six journées de saison régulière, c’est déjà le cas pour Bourg-en-Bresse. Contre l’Aris Salonique (88-91), le club bressan a mordu la poussière pour la 2e fois consécutive dans la compétition européenne, une semaine après avoir été défait à Lietkabelis.

Deux revers d’affilés en SR d’EuroCup… pour la première fois depuis mars 2023

Chez les Burgiens, il y avait un joueur qui avait une série encore plus longue à prolonger. Invaincu durant toute la dernière campagne d’EuroCup avec le Paris Basketball, Mehdy Ngouama était bien décidé à retrouver le goût de la victoire immédiatement. Marquant 10 de ses 15 points de la soirée en première période, il a permis à Bourg-en-Bresse de basculer très légèrement en tête à la pause (42-41). Mais la JL Bourg, peu encline à tirer de loin (2 tentatives à 3-points à la MT, 17 au final), n’a jamais réussi à se détacher.

Dans un dernier quart-temps rendu terriblement long par les nombreux visionnages vidéos, les deux formations se sont rendues panier pour panier. Et alors que Jordan Usher (7 points) semblait guider la JL Bourg vers une victoire au forceps, avec dans la dernière minute un panier avec la faute, une bonne défense et un shoot à mi-distance, l’Aris Salonique a encore frappé dans les dix dernières secondes. Le rookie européen Landers Nolley a su provoquer une faute de Xavier Castaneda et convertir derrière ses deux lancers francs obtenus (88-89). Derrière, le scoreur burgien n’a pas connu la même réussite pour faire rebasculer la victoire vers son équipe.

« On a fait trop d’erreurs pour gagner un match comme celui-ci », a reconnu de manière expéditive Frédéric Fauthoux en sortie de rencontre. Le coach burgien était visiblement agacé d’avoir concédé pour la première fois depuis mars 2023 deux revers d’affilés en saison régulière d’EuroCup.