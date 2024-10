Champion en titre, Mehdy Ngouama (Bourg) a perdu son premier match d’EuroCup depuis 2019

En quittant la Kalnapilio Arena de Panevezys mardi soir, Mehdy Ngouama (1,88 m, 29 ans) a expérimenté un sentiment qu’il n’avait plus connu depuis le 17 décembre 2019 : celui de la défaite en EuroCup (80-84). Ce jour-là, Nanterre s’était incliné à Brescia (78-85) et le combo-guard bressan avait entamé une folle série d’invincibilité personnelle dans la seconde Coupe d’Europe.

Bien sûr, il n’a pas disputé l’EuroCup tous les ans, devant emprunter de nouveaux chemins de traverse (Le Portel, Gravelines-Dunkerque, Fuenlabrada) avant de retrouver ce niveau avec Paris. Mais l’enfant du Blanc-Mesnil a connu une campagne exceptionnelle l’an dernier avec le Paris Basketball, resté invaincu tout au long de la saison. Lui ayant participé à 19 matchs, dont les deux de la finale contre… Bourg-en-Bresse, il s’est donc arrêté à 23 rencontres sans défaite, si l’on ajoute les quatre sorties inaugurales de la JL cet automne. Son bilan en carrière EuroCup reste tout de même particulièrement : 25 victoires en 28 matchs.

Ce soir marque la fin de mon invincibilité en Eurocup après 23 victoires consécutives. 🙂 fier de mes gars!

La saison est longue. petit rappel à mon sujet, au cas où. “J'ai mis d'côté les miettes, j'en ferai une

demi-baguette”

On to the Next. pic.twitter.com/vfuDxuveD0 — NGOUAMA Mehdy (@NGMdy5) October 22, 2024

Un revers qui n’a pas du tout été du goût de Frédéric Fauthoux, interrogé en conférence de presse. « Je suis déçu. C’est possible de perdre mais nous n’avons pas mis l’intensité, l’énergie et la dureté nécessaires pour gagner un match de ce niveau à l’extérieur. Nous n’étions pas prêts à nous battre et c’était le premier problème. Offensivement, il nous faut plus de confiance pour rentrer les tirs ouverts et peut-être partager un peu plus le ballon. On a construit une nouvelle équipe donc ça risque peut-être de prendre un peu plus de temps que l’an dernier. On a perdu de nombreux leaders : l’histoire de cette saison est différente de celle de la saison dernière. Nous avons gagné en attractivité, les projecteurs ont été braqués sur nous mais nous ne sommes plus la même équipe. Et il va falloir bosser ! »