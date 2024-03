Deux mois après, Ilias Kantzouris déjà remercié par l’Hapoël Jérusalem !

Son aventure israélienne aura duré 70 jours, à peine. Sacrifié sur l’autel financier par les dirigeants du Limoges CSP le 10 janvier, et vendu à l’Hapoël Jérusalem, le technicien grec a été démis de ses fonctions ce mercredi.

Arrivé au sein de l’un des favoris de la BCL, qui avait survolé la première phase (5v-1d), l’ancien entraîneur limougeaud n’a pas survécu à l’élimination du club israélien dès le Top 16 de la Champions League. Tout avait pourtant bien commencé, avec trois victoires d’affilée, mais trois défaites pour finir, dont une dernière mardi à Izmir (87-98), lui ont coûté sa place. Surtout qu’en Winner League, le championnat national, l’Hapoël fait un décevant 7e pour l’instant (9v-9d)…

« Nous souhaiterions remercier Ilias du plus profond de notre coeur pour son passage à la tête de notre équipe », écrit le club. « Il est arrivé au sein d’une situation très complexe, a accepté un challenge très difficile et a fait de son mieux pour le succès de notre équipe. Ilias est un entraîneur dévoué, loyal et très professionnel. Cependant, après l’élimination en BCL, la direction du club sent qu’un changement doit être fait pour donner aux joueurs les meilleures chances de retrouver les capacités qui les caractérisaient jusque-là et de se battre pour les deux derniers trophées de la saison. »