Deux nouvelles recrues à Angers, dont le retour d’Anna Ngo Ndjock

Présélectionnée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Anna Ngo Ndjock (1,76 m, 25 ans) reprendra le fil de sa carrière LFB après cet été. Cinq ans après un premier passage à Angers, la Franco-Camerounaise a décidé de revenir à l’UFAB 49.

À l’époque, la native de Yaoundé tentait encore de se faire un nom en LF2 (5,6 points à 34%, 2,3 rebonds et 1,7 passe décisive). Partie ensuite à La Tronche Meylan pour deux ans, elle a débarqué en LFB en 2022 du côté de Landerneau.

« Avec elle, ça a été très rapide », a souligné la coach Aurélie Bonnan dans les colonnes d’Ouest France. « Elle a beaucoup de talent, elle a évolué avec la pratique du 3×3 notamment dans son tir extérieur. Elle est gauchère et peut être la leader défensive de l’équipe. » Ngo Ndjock s’est engagée pour deux ans.

Par ailleurs, l’UFAB a confirmé les signatures d’Ameryst Alston, Laura Mendez, Emmanuelle Tahane et Oumou Diarisso. Toujours en quête d’une poste 4, Aurélie Bonnan a dégoté une poste 5 à Milan en la personne de Quinn Urbaniak-Dornstauder (1,93 m, 28 ans), une intérieure canado-polonaise. « Elle veut montrer qu’elle peut évoluer en France. C’est une joueuse d’expérience, il nous en faut, et réfléchie. » Elle tournait à 14 points et 9,5 rebonds de moyenne en Lombardie.