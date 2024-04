Emmanuelle Tahane et Oumou Diarisso bientôt à Angers ?

Au sortir d’une saison 2023-2024 réussie avec une qualification en playoffs de LFB (éliminé en quarts par Villeneuve d’Ascq) et d’EuroCup ; l’UF Angers Basket doit penser à la suite. Le club aurait déjà attiré deux joueuses selon Ouest-France. Le quotidien indique qu’Emmanuelle Tahane et Oumou Diarisso « sont très proches de rejoindre » Angers.

Emmanuelle Tahane, poste 4 de 25 ans, joue cette saison avec Saint-Amand où elle a tourné à 10,4 points et 4,5 rebonds pour 12,4 d’évaluation sur la saison régulière. Passée par le Pôle France entre 2014 et 2017, elle s’est ensuite expatriée aux Etats-Unis pour évoluer en NCAA. Là-bas, Emmanuelle Tahane a joué pour deux universités, celles du Missouri et de Rhodes Island. En 2022, elle a fait son retour en hexagone pour évoluer sous les couleurs de Charleville.

Oumou Diarisso est une pivot de 21 ans qui est passée, aussi, par le Pôle France. En 2021, elle a rejoint Tarbes puis pirs la direction de Chartres en LF2. En 2023-2024, elle évoluait sous les couleurs de La Tronche-Meylan. Elle comptabilisait 7,8 points et 7,5 rebonds pour 10,6 d’évaluation.

Ces deux arrivées sont essentielles car cinq joueuses ne seront plus sous contrat la saison prochaine. De fait, la meneuse Isis Arrondo a décidé d’arrêter sa carrière, Leila Lacan va rejoindre Basket Landes. Trois autres joueuses angevines sont en fin de contrat : Jasmine Bailey, Nabala Fofana et Julie Wojta.