Devant 30 minutes contre Team USA, l’équipe de France U17 s’est écroulée

Alors qu’elle réalisait le match parfait, l’équipe de France U17 féminine s’est ensuite arrêtée contre Team USA. Au milieu du troisième quart-temps, les jeunes tricolores menaient 50-34 face aux Américaines, qui avaient écrasé la concurrence jusqu’ici dans cette Coupe du monde.

Intenable Jerzy Robinson

Mais tel Tuomas Iisalo au Paris Basketball, Arnaud Guppillotte a changé toutes ses joueuses et le jeu des Bleuettes s’est délité dans les minutes qui ont suivi. En difficulté face à la press’ tout terrain étasunienne (25 balles perdues, dont 14 sur interceptions) et encore plus pour tenir Jerzy Robinson (29 points à 8/26 aux tirs, 11 rebonds et 5 interceptions), les Françaises se sont fait remonter à la vitesse éclair. C’est sur le score de 55 partout que s’est conclu le troisième quart-temps. Et pour la première fois, les représentantes d’USA Basketball ont pris l’avantage au début de l’ultime période. Rapidement, elles ont pris le large pour finir par une victoire nette et sans bavure (84-66).

Un cinq français sous utilisé ?

Un résultat qui peut sembler frustrant au vue des 25 premières minutes, marquées par un collectif en réussite et une Ainhoa Risacher des grands soirs. Comme la veille face à l’Italie, l’ailière de l’ASVEL Féminin a sorti le grand jeu (20 points à 9/15 aux tirs et 8 rebonds). On pourra regretter son utilisation partielle (23 minutes de temps de jeu) au même titre que celle de la meneuse Emma Broliron (10 points à 4/11 et 2 rebonds en 21 minutes). D’ailleurs, les membres du cinq majeur ont terminé avec un +/- positif au contraire des remplaçantes, elles à -25. Meilleure Française sur cette Coupe du monde, Justine Loubens est cette fois passée à côté (5 points à 2/10 et 2 rebonds en 18 minutes). Avec ses rotations cinq par cinq, le staff a sans doute voulu gérer l’intensité d’une telle rencontre. Les fautes de Sarah Cissé (4 en 20 minutes) et Kathy-Emma Otto (4 en 13 minutes) n’ont pas aidés.

L’équipe de France U17 devra se remettre de cette défaite pour aller chercher une médaille de bronze ce dimanche face au perdant de l’autre demi-finale opposant le Canada à l’Espagne. En match de poule, les tricolores ont perdu de 16 points face aux Canadiennes.