DeVante’ Jones prend son envol : direction le Cedevita Olimpija Ljubljana

Rookie américain débarqué en pleine Wembamania il y a deux ans à Levallois, devenu l’un des meilleurs joueurs du championnat de France la saison dernière au Mans (15,9 points à 48%, 2,5 rebonds et 5,2 passes décisives), DeVante’ Jones (1,82 m, 26 ans) va quitter la Betclic ÉLITE.

Le joueur originaire de la Nouvelle-Orléans s’est engagé avec le Cedevita Olimpija Ljubljana, futur adversaire de la JL Bourg en EuroCup, où il formera une doublette de meneurs All-Stars de Betclic ÉLITE avec Aleksej Nikolic, l’ancien chalonnais. « C’est un pas de géant dans ma carrière », a-t-il déclaré. « Toute la saison, il y aura une grande pression sur le fait de gagner des matchs. »

The newest member of the Dragons Family is DeVante' Jones!

Welcome to Ljubljana, @3DevanteJ!#ZmajevaDruzina pic.twitter.com/JgVXflLOZD

