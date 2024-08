Devon Thomas, Christian Lutete : les anciens nantais se dispatchent en Europe

Alors que Nantes a renouvelé son effectif à 100% pour la nouvelle saison, deux des quatre étrangers du NBH version 2023/24 ont déjà retrouvé un emploi.

Si Darrin Govens et Bryce Nze restent pour l’instant sur le carreau, Devon Thomas (1,83 m, 29 ans) a signé en Islande. Auteur d’une belle saison en Pro B (13,3 points à 45%, 2 rebonds et 3,7 passes décisives), l’ancien meneur de Challans se retrouvera à Grindavik, finaliste de la Subway League, un an après avoir goûté à un club très référencé du continent, Bamberg.

Quant à Christian Lutete (1,96 m, 27 ans), moins performant à Nantes qu’il ne l’avait été auparavant à Évreux, il va retrouver les Balkans. Aperçu au Kosovo lors de sa saison rookie, l’international congolais a dit oui au KK Bosna Sarajevo, récent troisième du championnat bosnien.