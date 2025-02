Diaby, Okonkwo, Peters : le recrutement labellisé LBWL de Rachid Meziane au Connecticut Sun

Embauché par le Connecticut Sun, Rachid Meziane est en pleine construction de son prochain effectif. Et selon toute vraisemblance, le technicien clermontois ne sera pas dépaysé lors de la reprise à Uncasville.

Il retrouvera sous ses ordres deux joueuses avec qui il a déjà travaillé : Kariata Diaby (Bourges), championne de France sous ses ordres à Villeneuve-d’Ascq la saison dernière, et Haley Peters, revenue à l’ESBVA, où elle avait officié en 2020/21, en octobre. L’ailière américaine a déjà joué 42 matchs WNBA en carrière (avec San Antonio, Washington et Atlanta), mais n’y a plus évolué depuis 2019.

Time to work 👊 We have signed Haley Peters to a Training Camp Contract. #BringTheHeat | #CTSun pic.twitter.com/SWzvGBLuXl — Connecticut Sun (@ConnecticutSun) February 24, 2025

Par ailleurs, Kariata Diaby ne sera pas la seule Berruyère à rejoindre le Sun puisque Amy Okonkwo a également signé un contrat pour le camp d’entraînement, à l’image de ses deux collègues de La Boulangère Wonderligue.

PRESS RELEASE: Connecticut Sun Adds Kariata Diaby and Amy Okonkwo to Training Camp Roster Details: https://t.co/AY6xX23GOp pic.twitter.com/cOkWVT5NpJ — Connecticut Sun PR (@CTSunPR) February 13, 2025

Enfin, outre la draftée Leila Lacan, pleinement intégrée au projet, Rachid Meziane a aussi fait venir une vieille connaissance du championnat de France en la personne d’Yvonne Anderson, l’ex-meneuse de Bourges.