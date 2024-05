La JDA Dijon fait également revenir Frédéric Wiscart-Goetz

Frédéric Wiscart-Goetz est de retour à la JDA Dijon. Comme le meneur Axel Julien, le technicien va retrouver le club bourguignon et son binôme habituel, Laurent Legname. Après avoir suivi son acolyte à la JL Bourg en 2021 puis au BCM Gravelines-Dunkerque en 2023, le père de Tom Wiscart Goetz est de retour à Dijon pour deux saisons.

Recruté par Jean-Louis Borg, un autre Varois, à Dijon en 2013, Frédéric Wiscart-Goetz a formé à partir de 2015 un duo emblématique avec Laurent Legname. Ils avaient emmené la JDA dans des épopées sportives notamment en 2018-2019, 2019-2020 (titre à la Leaders Cup, 3e de la BCL) et 2020-2021 (finaliste de la Coupe de France puis des playoffs).

« Nous sommes très heureux du retour de Frédéric dans les rangs de la JDA, a commenté Fabien Romeyer, directeur sportif de la JDA. Dès le départ de Vincent Dumestre, à qui nous souhaitons le meilleur pour son avenir à Châlons-Reims, et la transition de Keny Foreau vers le Centre de Formation, nous savions que notre staff allait profondément être remanié. Il était important pour nous que l’un des nouveaux assistants ait une véritable affinité avec Laurent. Bien que le club ait évolué, nous gagnerons du temps avec Fred grâce à sa connaissance approfondie du fonctionnement de la JDA et à sa relation étroite avec Laurent. Ce binôme sera complété par l’arrivée d’un second assistant qui sera complémentaire à la fois pour Fred et pour Laurent. Nous souhaitons un bon retour à Fred ! »