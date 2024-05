Dijon se félicite du retour d’Axel Julien : « Le joueur et l’homme ont laissé une empreinte marquante sur le club »

La JDA Dijon a d’ores et déjà officialisé le retour d’Axel Julien (1,84 m, 31 ans) pour deux saisons, plus une troisième en option.

Le Varois retrouvera son mentor Laurent Legname, mais aussi ses ex-coéquipiers David Holston et Robin Ducoté, toujours sous contrat, sans oublier l’assistant-coach Frédéric Wiscart-Goetz qui revient également à Dijon. Allan Dokossi est également sous contrat alors que Jacques Alingué pourrait changer d’air.

La réaction de Fabien Romeyer : « Nous sommes ravis et enthousiastes de pouvoir compter sur Axel pour les deux prochaines saisons. Le joueur et l’homme ont laissé une empreinte marquante sur le club lors de son passage récent. Trouver une complémentarité avec David Holston a toujours été un défi, et l’association David-Axel s’est révélée être l’une des plus prolifiques ! Axel possède la capacité de jouer aussi bien au poste de meneur qu’aux côtés de David. Il sort d’une excellente saison avec la JL Bourg, tant sur le plan individuel que collectif, notamment avec une finale de Coupe d’Europe. Il apportera son leadership et son expérience, et servira de véritable mentor pour nos jeunes joueurs, un atout essentiel pour leur développement. C’est avec une grande satisfaction que nous accueillons le retour d’Axel ! »

La réaction d’Axel Julien : « Je suis très heureux de revenir jouer pour la JDA Bourgogne Dijon et aussi très content de retrouver les supporters, les bénévoles et tous les gens que j’ai pu rencontrer là-bas. J’ai toujours eu dans un coin de ma tête l’hypothèse qu’un retour serait possible un jour dans ce club. C’est chose faite et j’en suis vraiment très heureux ! Ma famille et moi espérons qu’on vivra des émotions au moins aussi fortes que durant mes 6 premières années Dijonnaises. J’ai hâte de continuer à écrire mon histoire avec ce club que j’aime tant !! »