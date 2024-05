Axel Julien de retour à la JDA Dijon !

Pendant de longues semaines printanières avant les playoffs, Axel Julien (1,84 m, 31 ans) est resté tiraillé entre deux propositions : une offre de prolongation de la JL Bourg, financièrement plus attrayante, et celle de la JDA Dijon, le club qui l’a vu devenir un joueur majeur du championnat entre 2015 et 2021.

Deux ans de contrat

Finalement, le Varois a tranché en faveur de l’option come-back en Bourgogne, où l’attend un contrat de deux ans, avec une autre en option selon nos informations. Une décision évidemment motivée par la perspective des retrouvailles avec un club qu’il connait bien, par le retour de l’association avec David Holston et forcément par la présence de son coach de (presque) toujours, Laurent Legname. Coéquipiers pendant quatre matchs au HTV en 2010/11, les deux hommes ont ensuite travaillé ensemble avec les Espoirs et les pros de Hyères-Toulon, à Dijon puis à Bourg-en-Bresse pendant une année.

C’est donc en sachant pertinemment qu’il avait disputé son dernier match avec la JL jeudi soir contre l’AS Monaco (71-76) que l’international français a pris la parole dans le rond-central d’Ékinox, remerciant le public bressan. En retour, il a reçu une ovation appuyée, loin de l’agacement qu’il a suscité pendant ses deux premières saisons en Bresse, fruit de l’étiquette de joueur labellisé Legname et de ses performances médiocres. Replacé au poste 2 par Frédéric Fauthoux, il a pourtant renversé le cours de son histoire burgienne cette année, étant d’une importance capitale dans le parcours historique de la Jeunesse Laïque. « Si jamais l’histoire devait s’arrêter en juin, je serais satisfait de ce que j’ai fait à Bourg », nous disait-il début avril. « Parce qu’il y a cette saison qui prouve que je n’ai pas fait une erreur en venant ici. Quand on sait comment la première saison s’est passée, c’est important pour moi. »

Sur un plan purement statistique (5,6 points à 47% et 3,6 passes décisives en 19 minutes), les chiffres sont pourtant à des années-lumières de ce qu’il produisait lors de sa dernière saison dijonnaise (12 points à 41%, 3 rebonds et 4,7 passes décisives). Arrivé à l’époque avec le statut de jeune meneur de Pro B, débarqué dans les valises toulonnaises du coach, il s’était imposé comme l’un des hommes de base de la formidable montée en puissance de la JDA, vainqueur de la Leaders Cup 2020, deux fois première de la saison régulière du championnat, finaliste de Betclic ÉLITE en 2021 pour son dernier match avec Dijon. Trois ans plus tard, alors qu’il a prouvé qu’il n’était pas que le joueur d’un seul entraîneur, Axel Julien va pourtant retrouver le technicien qui a su tirer la quintessence de son talent. Sans nulle autre ambition que de ramener le club bourguignon parmi les huit invités en playoffs du championnat…