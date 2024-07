Dimitri Radnic de retour à Évreux, pour deux ans

L’ALM Évreux a officialisé le retour de l’arrière Dimitri Radnic (1,92 m, 24 ans) au club pour les deux saisons à venir. Déjà passé par l’Amicale Laïque de la Madeleine entre 2020 et 2022, le Bourguignon avait depuis évolué à Denain (Pro B) et Boulogne-sur-Mer (NM1). En Nationale 1, il a tourné à 11,8 points à 43,7% de réussite aux tirs, 3 rebonds et 3,4 passes décisives en 29 minutes.

La déclaration du coach Marc Namura sur le retour de Dimitri Radnic à Évreux : « Les contacts ont été pris dès la fin de saison et Dim a montré un fort intérêt à venir nous rejoindre malgré de nombreuses sollicitations en Pro B et en NM1. Ce n’est plus le jeune joueur que nous avions connu puisqu’il a maintenant 4 années pleines (dont 2 chez nous) en professionnel. Il connaît parfaitement notre environnement et notre organisation. Dimitri va nous amener de la création sur le poste 2 et pourra nous être utile sur des séquences au poste 1. Véritable joueur d’équipe, Dimitri s’inscrit pour 2 années à l’ALM. »