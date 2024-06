Direction les demi-finales pour Jaylen Hoard et l’Hapoël Tel-Aviv

Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) et l’Hapoël Tel-Aviv ont enchaîné une troisième victoire face à l’Hapoël Haïfa (83-65) et se qualifient pour les demi-finales des playoffs de Winner League. Le club de Tel-Aviv est en quête de son sixième sacre de champion d’Israël et surtout de son premier titre depuis 1969.

הפועל ת''א משלימה סוויפ על הפועל חיפה ועולה לחצי גמר הפלייאוף 🏀 pic.twitter.com/DFD3l7kN3O — Winner League (@WinnerLeague) June 2, 2024

Match maîtrisé pour Tel-Aviv

L’Hapoël Tel-Aviv a maîtrisé ce match 3 de la première à la dernière minute. Après premier quart-temps serré (19-17 pour Haïfa), l’équipe de Jaylen Hoard a totalement pris le dessus par la suite, en inscrivant 38 points et donc mener la partie 55-36 à la mi-temps. La deuxième mi-temps a été plus équilibrée mais l’Hapoël Haïfa n’a pas eu l’opportunité d’y croire. L’Hapoël Tel-Aviv s’en sort donc avec une victoire 83-65. La formation de Stefanos Dedas affrontera l’Ironi Kiryat Ata B.C en demi-finales.

Un Jaylen Hoard plus discret

Après deux premiers matchs costauds, Jaylen Hoard a été plus discret dans ce match 3. Lors de cette rencontre, le Carnonnais a totalisé 4 points, 6 rebonds et 2 passes décisives en 20 minutes. Il finit tout de même avec une évaluation de 11 et avec un +/- de +13, ce qui montre son importance. C’est l’ancien Roannais et Gravelinois John Holland ainsi que Tyler Ennis qui ont brillé en combinant 37 points, 4 rebonds, 5 passes décisives et 6 interceptions. Des performances qui ont permis à l’Hapoël Tel-Aviv de rejoindre les demi-finales sans avoir peur.