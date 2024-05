Jaylen Hoard efficace, l’Hapoel Tel-Aviv bat Haïfa et se rapproche des demies

Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) et l’Hapoël Tel-Aviv enchaînent dans les playoffs de Winner League, le championnat israélien. Son équipe s’est imposée face à l’Hapoël Haïfa 100 à 91, après prolongation.

Le Carnonnais fait partie de la présélection de Vincent Collet pour la préparation des Jeux olympiques. On comprend pourquoi le Normand l’a choisi. L’ancien du Thunder réalise de grosses performances pendant ses playoffs de Winner League. Ce jeudi 30 mai, l’intérieur a été essentiel pour son équipe lors du match 2, l’Hapoël Tel-Aviv.

בתום הארכה, הפועל תל אביב מנצחת בחוץ ועולה ל- 2:0 בסדרה 🏀 pic.twitter.com/Uk85Ks1nzR — Winner League (@WinnerLeague) May 30, 2024

Tel-Aviv s’est fait peur

Dans son antre, la Shlomo Group Arena, l’Hapoël Tel-Aviv a très bien débuté sa rencontre. Les joueurs de Stefanos Dedas ont dominé le premier quart-temps. Dans les 10 premières minutes, ils ont marqué 28 points en limitant Haïfa à 12 points. Par la suite les deux équipes ont fait jeu égal dans les deux périodes suivantes (21-23 ; 27-27). Ainsi, au début du dernier quart, l’Hapoël Tel-Aviv menait 76 à 62 sous l’impulsion de Xavier Munford (25 points, 27 d’évaluation). Mais voilà, Tel-Aviv qui avait outrageusement dominé la première période, s’est troué dans la quatrième quart-temps. En effet, Haïfa est revenu à égalité à la fin du temps réglementaire en infligeant un 27-12 dans les 10 dernières minutes. Jaylen Hoard & co ont cependant réagi en prolongation en passant un 11-2.

Jaylen Hoard a été fort

A l’image de son premier match dans cette série, Jaylen Hoard a été très précieux pour son équipe. Le Franco-Américain a été complet, il a impacté tous les aspects du jeu. L’ancien joueur du Thunder d’Oklahoma City (NBA) a été efficace en attaque. Il a marqué 15 points à 5 sur 7 aux tirs et a distribué 3 passes décisives. Par ailleurs, il a été très bon dans son agressivité aux rebonds et en défense, tout en restant discipliné : 8 rebonds, 2 contres, 1 interception et 1 faute. Il a comptabilisé 25 d’évaluation.

Le prochain match de cette série aura lieu à Haïfa dimanche. Si Jaylen Hoard et Tel-Aviv s’imposent, ils seront qualifiés en demi-finales des playoffs.