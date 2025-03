Domantas Sabonis devrait manquer l’EuroBasket 2025

Domantas Sabonis (2,08 m, 28 ans), star lituanienne des Sacramento Kings et de l’équipe nationale de Lituanie, devrait manquer l’EuroBasket 2025 pour des raisons personnelles, selon des informations de BasketNews. L’annonce officielle de sa participation ou de son absence pour la compétition se fera durant le voyage aux États-Unis du GM de l’équipe nationale, Linas Kleiza. Ce dernier doit également s’entretenir avec Jonas Valančiūnas et le rookie des Chicago Bulls, Matas Buzelis.

Domantas Sabonis connaît une saison collective compliquée, loin de la confirmation de l’année passée, avec un effectif remanié (arrivées de Valančiūnas et Lavine, départ de De’Aaron Fox). Les Kings se placent actuellement à la neuvième place de la conférence Ouest et bataillent pour atteindre le play-in avec les Suns et Dallas. Individuellement, la saison de l’intérieur de 28 ans est légèrement en baisse par ses récentes blessures. Il est pour le moment tenu à l’écart des parquets en raison d’une entorse à la cheville et devrait manquer les matches de fin mars, au minimum. Depuis son arrivée en Californie en échange de Tyrese Haliburton, il évolue à un niveau All-Star. Cette saison, l’Américano-Lituanien tourne à 18,9 points, 13,9 rebonds et 6,2 passes de moyenne après 60 matchs joués.

Une star NBA en difficulté en FIBA

Sabonis avait échoué à qualifier la Lituanie pour les derniers Jeux olympiques de Paris contre Porto Rico, malgré sa position de favorite dans ce plateau du TQO. En effet, c’était l’ancien du Panathinaikos Marius Grigonis qui avait porté son équipe jusqu’en finale de ce tournoi en étant le meilleur marqueur de son équipe avec 17,5 points marqués tandis que Sabonis s’est contenté de 12,5 points par match sur la compétition. Lors du match décisif contre Porto-Rico, le natif de Portland (Oregon) avait marqué seulement 10 points et pris 9 rebonds.