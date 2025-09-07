Dominik Olejniczak enfin performant avec la Pologne : « Le seul maillot avec lequel j’avais du mal à exister »

Dominik, la Pologne s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’EuroBasket…

C’est génial ! Je crois que c’est le jour 46 de notre campagne et on travaille pour ça depuis le début. On arrive au niveau où on a une seule pensée derrière la tête à chaque possession : si on ne fait pas les choses correctement, on rentre à la maison… Le niveau de bonheur qui se dégage après une victoire comme ça est complètement fou !

Vous allez affronter un intérieur NBA dominant, Alperen Sengun, en quart de finale…

Je vais passer de Jusuf Nurkic aux intérieurs turcs quoi (il sourit). À mon avis, ce sera un adversaire encore plus difficile à affronter. Mais d’ici la fin de journée, on va simplement profiter de cette victoire. Dès demain, on bossera sur la Turquie.

Depuis le début de l’EuroBasket, vous apportez beaucoup d’agressivité en sortie de banc (7 points et 9 rebonds en 17 minutes contre la Bosnie-Herzégovine). Quel regard portez-vous sur votre contribution individuelle ?

Je suis très heureux de mes performances (8,2 points à 56% et 5,7 rebonds). La sélection nationale est le seul truc avec lequel j’avais du mal à exister depuis le début de ma carrière (1,6 point de moyenne lors de la Coupe du Monde 2019, 1,4 lors de l’EuroBasket 2022), je n’arrivais pas trop à aider l’équipe. Enfin arriver à surmonter cet obstacle va être un énorme boost en vue de ma saison prochaine.

Vous avez déjà disputé une demi-finale lors du dernier EuroBasket. Ce vécu peut-il vous servir pour la suite ?

C’est vrai qu’on a un peu d’expérience. Mais personnellement, je ne tenais pas un rôle énorme dans cette équipe en 2022. On a de très bons leaders, comme Mateusz Ponitka, et on garde une vraie ossature. Je suis sûr qu’ils vont beaucoup nous aider dans la préparation du match.

Propos recueillis à Riga,