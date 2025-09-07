Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Dominik Olejniczak enfin performant avec la Pologne : « Le seul maillot avec lequel j’avais du mal à exister »

Souvent très discret sous le maillot de la Pologne, Dominik Olejniczak se distingue enfin individuellement avec son pays. L'ancien pivot de Gravelines-Dunkerque et Saint-Quentin a tenu un rôle crucial lors de la qualification polonaise pour les quarts de finale de l'EuroBasket.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dominik Olejniczak enfin performant avec la Pologne : « Le seul maillot avec lequel j’avais du mal à exister »

L’émotion de Dominik Olejniczak après la qualification polonaise pour les quarts de finale de l’Euro

Crédit photo : Julie Dumélié

Dominik, la Pologne s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’EuroBasket… 

C’est génial ! Je crois que c’est le jour 46 de notre campagne et on travaille pour ça depuis le début. On arrive au niveau où on a une seule pensée derrière la tête à chaque possession : si on ne fait pas les choses correctement, on rentre à la maison… Le niveau de bonheur qui se dégage après une victoire comme ça est complètement fou !

– 1/8 Finales

Vous allez affronter un intérieur NBA dominant, Alperen Sengun, en quart de finale…

Je vais passer de Jusuf Nurkic aux intérieurs turcs quoi (il sourit). À mon avis, ce sera un adversaire encore plus difficile à affronter. Mais d’ici la fin de journée, on va simplement profiter de cette victoire. Dès demain, on bossera sur la Turquie.

Depuis le début de l’EuroBasket, vous apportez beaucoup d’agressivité en sortie de banc (7 points et 9 rebonds en 17 minutes contre la Bosnie-Herzégovine). Quel regard portez-vous sur votre contribution individuelle ? 

Je suis très heureux de mes performances (8,2 points à 56% et 5,7 rebonds). La sélection nationale est le seul truc avec lequel j’avais du mal à exister depuis le début de ma carrière (1,6 point de moyenne lors de la Coupe du Monde 2019, 1,4 lors de l’EuroBasket 2022), je n’arrivais pas trop à aider l’équipe. Enfin arriver à surmonter cet obstacle va être un énorme boost en vue de ma saison prochaine.

Dominik OLEJNICZAK
Dominik OLEJNICZAK
7
PTS
9
REB
0
PDE
Logo EuroBasket
POL
80 72
BIH

Vous avez déjà disputé une demi-finale lors du dernier EuroBasket. Ce vécu peut-il vous servir pour la suite ? 

C’est vrai qu’on a un peu d’expérience. Mais personnellement, je ne tenais pas un rôle énorme dans cette équipe en 2022. On a de très bons leaders, comme Mateusz Ponitka, et on garde une vraie ossature. Je suis sûr qu’ils vont beaucoup nous aider dans la préparation du match.

Propos recueillis à Riga,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Pologne
Pologne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pauldoux
Heureux pour Dom il n'a laissé que de bons souvenirs ici.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00Bigflo et Oli présentent les contours du Toulouse Basket-Ball Club : « On est à 100% impliqués »
EuroBasket
00h00L’échec des Bleus, éliminés dès les 1/8e de finale de l’EuroBasket par la Géorgie !
3x3
00h00Étouffées par les Néerlandaises, les Bleues du 3×3 ne verront pas la finale européenne
WNBA
00h00Dernière bataille à domicile pour les Valkyries de Salaün-Rupert-Leite avant leur délocalisation à San Jose
3x3
00h00Les Bleus chutent face à la Lituanie, aux portes des demi-finales de Coupe d’Europe 3×3
EuroBasket
00h00Dominik Olejniczak enfin performant avec la Pologne : « Le seul maillot avec lequel j’avais du mal à exister »
La Serbie de Svetislav Pešić est déjà éliminée de l'EuroBasket 2025
EuroBasket
00h00Svetislav Pesic analyse la défaite surprise de la Serbie face à la Finlande à l’EuroBasket 2025
3x3
00h00Les Bleues s’offrent les championnes olympiques allemandes et filent en demi-finale de la Coupe d’Europe de 3×3 !
Équipe de France
00h00Du 00 au 99 : les histoires cachées derrière les numéros de maillot des Bleus
Mateusz Ponitka, Jordan Loyd et la Pologne sont de retour en quarts de finale de l'Euro
EuroBasket
00h00Jordan Loyd guide la Pologne vers un deuxième quart de finale de suite à l’EuroBasket
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0