Dominique Malonga intégrée en douceur par Seattle : « Il y a un processus de développement prévu »

Ce ne sont peut-être pas que les débuts auxquels on pouvait s’attendre pour une n°2 de Draft. Après quatre matchs joués par son équipe du Seattle Storm, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) n’a joué que… 7 minutes de moyenne. Ce qui est entre quatre et cinq fois moins que les trois autres joueuses sélectionnées dans le Top 4 de la Draft 2025 (Paige Bueckers, Sonia Citron, Kiki Iriafen). Celles-ci sont toutes titulaires dans leur équipe, avec minimum 30 minutes par match. Malonga n’est que la vingtième rookie de WNBA en termes de minutes jouées.

Une situation d’effectif peu favorable

Mais plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Déjà, l’ex-joueuse de l’ASVEL a terminé sa saison tardivement en France, et n’a pu rejoindre les États-Unis que début mai. Elle n’a participé qu’à la moitié du camp d’entraînement et n’a pas joué en pré-saison, alors qu’elle a besoin d’un temps d’adaptation à sa nouvelle équipe. Le staff du Storm privilégie dans sa rotation deux intérieures indéboulonnables car bien plus expérimentées : Nneka Ogwumike et Ezi Magbegor. Une autre jeune pivot vient aussi lui faire concurrence : Li Yueru. Malonga est pour l’instant la neuvième joueuse dans la rotation de l’équipe. Le Storm a drafté la Française car c’était le meilleur talent disponible, sans avoir véritablement de besoin sur ce poste dans son effectif.

De plus, Malonga reste une rookie en provenance d’Europe, qui ne s’est jamais essayée au jeu américain, plus rapide et athlétique. Contrairement aux autres rookies du Top 4, qui ont toutes fait entre 4 et 5 ans de basket universitaire en NCAA. En disputant la LFB et l’EuroCup, elle n’a jamais non plus évolué dans l’élite du basket européen, à savoir l’EuroLeague féminine. En attendant son arrivée à Fenerbahçe la saison prochaine. D’où la volonté de l’intégrer en douceur dans la meilleure ligue du monde.

here’s a video from todays 🤭 feel free to use @seattlestorm https://t.co/GLbj4cXc2t pic.twitter.com/DjjTJiGjF8 — MALONGA JERSEY OWNER (@nikas2points) May 25, 2025

Certains de ses défauts de jeunesse doivent encore être gommés. À pas encore 20 ans, elle est en effet la plus jeune joueuse de WNBA cette saison. Ce qu’a décrit sa coach Noelle Quinn, après le dernier match où Malonga a battu ses records avec 8 points et 5 rebonds en 12 minutes, et est même passée proche de son premier dunk :

« Je trouve que Dominique a été excellente pendant ses minutes. Je l’ai faite jouer car j’ai pensé qu’elle avait un bon match-up contre Kitley [Elizabeth, pivot remplaçante des Aces]. Et puis j’en ai déjà parlé, Dom va devoir se servir des matchs pour progresser, vu qu’il y a peu d’entraînements. Si je peux trouver des minutes pour elle, je le ferai. Mais elle est très intelligente, elle comprend vite les choses, elle peut protéger l’arceau et défendre au large. On a aussi vu un tir à 3-points ce soir, elle a montré à l’entraînement qu’elle pouvait les rentrer. Je suis très fière d’elle, et j’ai hâte de voir la suite. Il y a un processus de développement prévu pour elle, et elle l’a pris à bras-le-corps. » Noelle Quinn sur Malonga en conférence de presse

Cette performance est à relativiser par le scénario du match (blow-out 102-82 de Seattle contre Las Vegas), puisque l’écart était de plus de 20 points au moment de sa première entrée. Elle s’est surtout exprimée dans une fin de match sans enjeu, où les remplaçantes des deux équipes étaient sur le parquet.

La patience est de mise

Le Storm, qui veut être compétitif cette saison, ne peut pour l’instant pas se permettre de faire jouer Malonga sur des longues séquences dans des matchs serrés. Leurs 3 victoires sur les 4 premiers matchs ont été en grande partie obtenues par les titulaires, qui sont sur-utilisées (Gabby Williams joue par exemple près de 35 minutes par match). Il faudra être patient quant à Malonga, dans une saison de 40 matchs qui va durer quatre mois. Son temps de jeu va augmenter, mais petit à petit. Elle devra aussi rester prête en cas de blessures dans la rotation intérieure.