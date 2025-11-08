Dominique Malonga rejoint Paige Bueckers au Breeze dans la ligue Unrivaled

La ligue de 3×3 Unrivaled a organisé mercredi sa Draft interne pour constituer les huit équipes de sa deuxième édition, qui débutera en janvier prochain. Co-fondée par Breanna Stewart et Napheesa Collier, la compétition accueille cette saison deux nouvelles franchises : le Breeze et le Hive.

Pour Dominique Malonga, cette première participation à Unrivaled représente un nouveau défi après avoir rompu son contrat avec le Fenerbahçe pour rejoindre la ligue américaine. La Française retrouvera au Breeze son ancienne entraîneuse Noelle Quinn, qu’elle avait côtoyée lors de son année rookie au Storm de Seattle.

Une équipe du Breeze ambitieuse avec des recrues de prestige

L’effectif du Breeze s’annonce particulièrement compétitif avec la présence de Paige Bueckers, qui dispute également sa première campagne chez Unrivaled. L’équipe compte également sur Rickea Jackson, Aari McDonald, Kate Martin et Cameron Brink pour former un groupe équilibré et expérimenté.

La nouvelle franchise du Hive mise quant à elle sur Kelsey Mitchell, de retour sur les parquets après des playoffs remarquables avec le Fever où elle avait failli créer l’exploit face aux Las Vegas Aces avant sa blessure. Elle sera accompagnée de Sonia Citron, dauphine de Paige Bueckers lors de la dernière course au titre de Rookie de l’Année en WNBA.

Les équipes présentes lors de la première saison pouvaient protéger deux joueuses si elles avaient atteint les playoffs, et une seule dans le cas contraire. Ainsi, les Lunar Owls ont naturellement conservé Napheesa Collier, MVP de la première édition, tandis que le Rose, champion en titre, a protégé Chelsea Gray et Kahleah Copper.

Un événement historique prévu à Philadelphie

La saison 2026 d’Unrivaled marquera également le retour du basket féminin professionnel à Philadelphie, avec deux matchs programmés le 30 janvier prochain. Cet événement sera historique puisque la Cité de l’amour fraternel n’avait plus accueilli de basket féminin professionnel depuis 1998. Les quatre équipes participantes seront annoncées en novembre, en même temps que la révélation du calendrier complet.

Un pool de développement de six joueuses a également été créé, destiné aux joueuses encore sous contrat rookie en WNBA. Basées à Miami, elles s’entraîneront et participeront à des matchs d’exhibition, avec la possibilité d’intégrer n’importe quelle équipe en cas de blessure.