Domon, Boisdur et Boumpoutou : la jeunesse gravelinoise s’est montrée lors de la triple prolongation à Limoges

Le BCM Gravelines et le CSP Limoges se sont rencontrés lors du week-end de Pâques dans un match de bas de tableau pour déterminer qui décrocherait sa 10e victoire de la saison. Ce sont les Nordistes qui l’ont emporté à l’extérieur (110-122), avec un Glynn Watson Jr. historique et ses 48 points dans ce match de 55 minutes, synonyme de maintien pour les Maritimes.

Records personnels pour Domon et Boisdur

Mais pour arriver à 122 points marqués, le seul Glynn Watson Jr. et sa performance plus vue en LNB depuis plus de 30 ans ne suffisait pas. Alors, la jeunesse gravelinoise a profité de cette rencontre ô combien importante pour se mettre en valeur. À l’image de Roman Domon et Evan Boisdur, qui ont réalisé à Beaublanc leur record en carrière chez les professionnels.

Roman Domon (2,07 m, 19 ans), le premier de ces deux joueurs de la génération 2005, a terminé deuxième meilleur marqueur de son équipe derrière le meneur américain, avec ses 19 points dont 3/6 à 3-points, en y ajoutant 8 rebonds et 2 passes décisives en 39 minutes de jeu. Complètement intégré dans la rotation de Jean-Christophe Prat cette saison, le shooteur joue en moyenne 17 minutes par match.

Quant à Evan Boisdur (1,82 m, 19 ans), davantage habitué à jouer en Espoirs dont il est le 2e meilleur marqueur du championnat, il a également réalisé un match référence chez les pros. Pour sa 13e apparition de la saison, il a dépassé pour la première fois la barre des 10 points, avec 12 unités à 3/5 aux tirs et 5/7 aux lancers francs, avec également 1 rebond et 2 passes décisives en 17 minutes de jeu.

La jeunesse 𝙖𝙪 𝙥𝙤𝙪𝙫𝙤𝙞𝙧 🌟 Roman Domon, Evan Boisdur et Hugo Boumpoutou ont su se montrer décisifs lors de cette belle victoire à Limoges.🏴‍☠️#TousBCM pic.twitter.com/pQdIvYMK2N — BCM Basketball (@BCMBasket) April 21, 2025

Boumpoutou a aussi participé à la fête

Enfin, un 3e jeune de Gravelines-Dunkerque s’est fait remarquer, en la personne d’Hugo Boumpoutou. Après avoir joué 57 secondes en première période, ce dernier a fait une entrée salvatrice dans le 3e et dernière prolongation.

Rentré en jeu à la place de Domon en raison de sa 5e faute à un peu plus de 2 minutes du terme, Hugo Boumpoutou (1,96 m, 21 ans) est servi par Watson Jr. dans le corner à 3-points pour inscrire son seul et unique panier du match, décisif dans la victoire finale. Le natif de Roubaix a parfaitement su maximiser… sa première rencontre sous le maillot maritime cette saison, lui qui a passé la majorité de l’exercice en NM1 avec Loon-Plage via une licence AS (quasiment 10 points à 47% aux tirs en 28 matchs).