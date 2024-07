Donta Hall va s’engager deux saisons à Baskonia

Après trois saisons à Monaco, Donta Hall (2,06 m, 26 ans) va rejoindre Baskonia. Le pivot américano-azerbaïdjanais a trouvé un accord de deux saisons avec la formation basque, qui évolue en Liga Endesa et EuroLeague. Il devrait signer ce mardi 23 juillet selon nos informations.



Arrivé à Monaco en 2021 pour découvrir le circuit européen et remplacé Mathias Lessort, Donta Hall s’est imposé grâce à son activité, ses qualités physiques et athlétiques. Et ce alors qu’il dispose d’un profil plus complet avec notamment un tir intéressant au poste haut. Prolongé deux saisons à l’été 2022, l’Alabamien disposait d’une option pour une troisième saison. Seulement, les dirigeants du club de la principauté n’ont pas levé l’option du fait de son salaire élevé (1,25 million d’euros). C’est d’ailleurs en disposant d’un salaire moindre que Donta Hall va s’engager à Baskonia. Mais son profil devrait faire des ravages dans le basket espagnol.

Un rôle en retrait à Monaco en 2023-2024

De quoi le relancer, à 26 ans, alors qu’il a connu un rôle en dents de scie avec Sasa Obradovic en 2023-2024 (15 minutes en moyenne, contre 19 en 2022-2023 et 2021-2022). D’abord blessé à la cheville, il n’a pas pu exprimer la pleine possession de ses moyens. Puis, l’intégration réussie de Mam Jaiteh (2,11 m, 29 ans) a embouteillé le poste 5. Finalement, Monaco a choisi de conserver la doublette Donatas Motiejunas – Mam Jaiteh aux côtés de la recrue Georgios Papagiannis (2,20 m, 27 ans). C’est donc la fin de l’aventure monégasque pour Donta Hall. Une triste nouvelle pour Mike James qui affirmait en 2022 qu’il comptait toujours jouer avec son compatriote.