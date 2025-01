Jerry Boutsiele parfait pour ses débuts avec Dubaï, tombeur surprise de l’Étoile Rouge

Fraichement débarqué en de début d’année 2025 au Dubaï BC, Jerry Boutsiele (2,04 m, 32 ans) ne pouvait pas rêver un meilleur démarrage avec sa nouvelle équipe.

Le pivot s’est montré parfait lors de ses 18 minutes passées sur le parquet, en sortie de banc. L’international français a cumulé 12 points à 4/4 au tir et 4/4 aux lancers francs, 4 rebonds et 2 passes décisives. Surtout, son équipe s’est imposée face à l’Étoile Rouge de Belgrade, équipe de première partie de tableau qui restait sur une grosse prestation en EuroLeague contre Paris.



L’apport physique et la verticalité de l’ancien Limougeaud ont grandement aidé Dubaï à l’emporter largement (92-107) sur le parquet de l’Étoile Rouge de Belgrade. Très adroits derrière l’arc (13/22), les Dubaïotes ont pu compter sur un magnifique Nate Mason (1,85 m, 29 ans). Auteur de 23 points et 9 passes décisives, l’ancien Manceau a rentré de gros tirs pour porter son équipe à la victoire.

Pour sa première saison en Ligue adriatique, le club de Dubaï est après 16 journées, la quatrième meilleure formation du championnat. Avec 12 victoires au compteur et 4 défaites, il ne reste devant eux que l’Étoile Rouge de Belgrade (13-3), le Buducnost Podgorica (14-2) et le Partizan Belgrade (14-2) de Frank Ntilikina. Prochaine échéance pour Jerry Boutsiele et ses partenaires contre le Cedevita Olimpija Ljubljana de Joan Beringer (2,10 m, 18 ans), 7e de Ligue adriatique (9-7), le mercredi 15 janvier.