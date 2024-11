D’un week-end à l’autre, Paris garde le même tarif en Betclic ÉLITE : +32, avec 29 points de Nadir Hifi

Il se passe toujours quelque chose quand Nadir Hifi affronte la SIG Strasbourg… La première fois qu’il a croisé le fer avec son club d’enfance, sous les couleurs du Portel, en décembre 2021, il a planté son premier 30 points – 10 passes décisives en Espoirs. Un mois après, au Rhénus, il signait sa première performance référence pro (9 points en 19 minutes). La saison suivante, toujours en Alsace, il abattait de nouveau la barre des 30 points, cette fois en Betclic ÉLITE (32 unités). Bref, vous avez compris l’idée, on ne va pas vous refaire tout l’historique des performances du natif d’Illkirch-Graffenstaden contre la SIG… Ce dimanche, c’est bien encore le plus Strasbourgeois du parquet (licencié au club de 2007 à 2018, puis en 2018/19) qui a le plus brillé ce dimanche à l’Adidas Arena. Le problème, pour Strasbourg, c’est qu’il était du côté de Paris.

La soirée cauchemardesque de Maxhuni

Autrement dit, même sans son MVP T.J. Shorts, (préservé pour la troisième fois de son aventure parisienne après le match de Coupe à Lille et le déplacement à La Rochelle en début de saison), Paris n’avait pas grand chose à craindre, surtout avec un Nadir Hifi à ce niveau. Le meilleur marqueur de Betclic ÉLITE a profité de l’occasion pour conforter son statut. Dès la première mi-temps, conclue avec 21 points à 6/8 en 12 minutes, il avait dépassé sa moyenne de la saison. Pour finalement terminer avec 29 points à 9/14 en 22 minutes, exactement comme la semaine dernière à Saint-Quentin.

C'EST TROOOOOOOOP !!! 😱 Nadir Hifi est en train de poser un classique :

21 points avec un 5/6 à 3PTS à la mi-temps avec @ParisBasketball 🔥@DAZN_FR x #BetclicELITE pic.twitter.com/KS5PvasTa1 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) November 17, 2024

L’autre problème, pour la SIG Strasbourg, c’est qu’au-delà du seul cas Hifi, c’est tout le Paris Basketball qui était à son niveau, celui d’un membre du Top 4 de l’EuroLeague, victorieux de ses six derniers matchs dans la compétition reine. Bien lancée par l’agressivité de Maodo Lo à la mène (8 points et 5 passes décisives) et de Collin Malcolm à l’aile (14 d’évaluation), l’équipe de la capitale a vite mis la main sur la rencontre (40-19, 14e minute).

Perdre à l’Adidas Arena n’est pas spécialement le souci pour la SIG, puisque 90% des équipes (au moins) s’y inclineront aussi, mais c’est la manière qui interroge. Deux semaines après l’équipe flamboyante entrevue à Bourg-en-Bresse, qui venait de coller 80 points en trois sorties à ses trois précédents adversaires, le collectif alsacien a été aux abonnés absents. La révolte strasbourgeoise a été trop faible, parfois trop désordonnée, ou alors parfois individualiste, à l’image de Malik Fitts (14 points à 6/15). Brillant dans les bons matchs de la SIG et blessé ou mauvais dans les défaites, Edon Maxhuni (0 point à 0/9) apparait comme le baromètre strasbourgeois tandis que Brice Dessert (4 points à 1/5) semble subir le contrecoup de son fabuleux mois d’octobre, neuf jours après une sortie déjà qualifiée de ratée contre Le Portel au Rhénus (3 points à 1/4).

Kyle Allman a-t-il reconnu Paris ?

A contrario, dans une fin de match sans intérêt, tout le monde a pu prendre du plaisir côté Paris. Même Léopold Cavalière, l’ex-capitaine de la SIG, qui a montré à son ancien club qu’il avait retrouvé son shoot (7 points à 3/3, contre 17% à 3-points l’an dernier). Même Enzo Shahrvin, parfois réduit à la portion congrue mais terriblement précieux dans le combat ce dimanche (8 d’évaluation en 16 minutes). Et même le capitaine Michael Kessens qui, en six minutes, a presque eu le temps de scorer autant que sur tout le début de saison (7 points, contre 10 en cumulé auparavant).

Il y a juste un homme qui a dû trouver cela bizarre. Assis à côté de David Kahn en court-side, Kyle Allman, celui qui a offert à Paris sa première victoire historique en Betclic ÉLITE à Cholet, s’est sûrement dit que son ancien club avait bien changé, lui qui était plus habitué à le dans les bas-fonds du classement, luttant jusqu’à la dernière journée pour se maintenir. Il l’a retrouvé en père fouettard, capable, contrairement à Monaco, de corriger chaque équipe se présentant sur son chemin en championnat. Ainsi, T.J. Shorts ou pas T.J. Shorts, Paris a réservé le même sort à Strasbourg que Saint-Quentin sept jours plus tôt : +32. Le Portel est prévenu pour dans deux semaines. Tiens, encore un match particulier pour Nadir Hifi…