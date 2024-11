Battue par Le Mans, l’AS Monaco quitte Gaston-Médecin sous les sifflets

Face aux sifflets qui tombaient des travées de la salle Gaston-Médecin, le speaker Ferxel Fourgon a tenté de couvrir les huées dès le buzzer final. « S’il vous plait, on encourage, come on, let’s go », s’égosillait le maître de cérémonie en Principauté. Insuffisant pour calmer la petite vindicte populaire, perceptible depuis plusieurs minutes, venant sanctionner un début de saison moyen de la Roca Team, et un deuxième revers en cinq jours à la maison : déjà battue à domicile en EuroLeague par Paris et l’Étoile Rouge en EuroLeague, l’ASM (sans Strazel, Calathes, Korkmaz, Brown et Jaiteh) a concédé sa première défaite de la saison à Gaston-Médecin en Betclic ÉLITE (74-86 contre Le Mans), ce qui lui pendait au nez après plusieurs matchs où l’adversaire (Strasbourg, Cholet, Dijon) avait fait plus qu’exister sur le Rocher…

La paire TaShawn Thomas – Léopold Delaunay porte le MSB à la mi-temps

C’est peut-être anecdotique au vu du résultat final mais c’est l’ancien de la maison mancelle, Terry Tarpey, qui a débloqué le compteur monégasque en décochant une première flèche à 3-points. Après une entame de match équilibrée où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, ce sont les Manceaux qui ont creusé un premier écart dans ces dix premières minutes (17-24). Bien aidé par le duo Léopold Delaunay (11 points à 3/8 aux tirs, 8 rebonds et 6 passes décisives) –David DiLeo (6 points à 2/3 aux tirs et 5 rebonds), le MSB a pris un meilleur départ. À la faveur d’un gros coup d’accélérateur impulsé par un TaShawn Thomas très impactant (21 points à 7/10 aux tirs et 3 rebonds), les hommes de Guillaume Vizade ont pris le large, obligeant Sasa Obradovic à stopper immédiatement le jeu pour remobiliser ses troupes (17-28, 12′). Dominateurs au rebond (22 prises) et efficaces sous le cercle, les Sarthois sont rentrés aux vestiaires avec 10 longueurs d’avance (35-45, 20′).

3/16 pour Mike James !



Il aura fallu attendre 3 minutes pour voir Mike James inscrire les premiers points de cette deuxième mi-temps. Utilisé pour la seconde fois de la saison en Betclic ÉLITE, le MVP de l’EuroLeague aura incarné les errances monégasques, incapable de régler la mire (3/16 aux tirs, dont 0/7 à 3-points). Tout de même revenue sur le parquet avec beaucoup plus d’intensité, la Roca Team, sous l’impulsion de Donatas Motiejunas (17 points à 6/8 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives) a infligé un 8-0 d’entrée pour recoller à deux points des Manceaux (43-45, 25′). Mais ce dimanche à Gaston-Médecin, la formation monégasque s’est montrée trop inconstante. Discret pendant les vingt premières minutes, Tray Buchanan (16 points à 6/9 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives) a pris feu dans ce troisième quart-temps et permis au MSB de conserver l’avantage à dix minutes du terme (53-60, 30′), bien aidé par l’impact d’un vainqueur de l’EuroCup 2021, Wilfried Yeguete, à créditer de 9 points et 14 rebonds.

Sur la lancée du troisième quart-temps, l’équipe de Sasa Obradovic n’a cessé de recoller au score sans jamais parvenir à repasser devant. Revenus à un petit point des Sarthois grâce à un tir primé signé Alpha Diallo (63-64, 33′), les locaux ont repris un éclat au pire moment. Avec quelques actions symptomatiques, comme lorsque Donatas Motiejunas a envoyé une passe directement à… Guillaume Vizade, ou que Mike James s’est laissé contrer bien trop facilement par Noah Penda. Côté sarthois, Trevor Hudgins a également su sortir de sa boîte dans le money-time en inscrivant 6 de ses 11 points. Résultat : le MSB s’est imposé ce dimanche à Gaston-Médecin (74-86) et place l’AS Monaco dans une situation inconfortable, désormais lestée d’une triste 7e place en Betclic ÉLITE avec la confirmation de sa sanction.