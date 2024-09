Dylan Osetkowski, une option du Real Madrid pour remplacer Yabusele ?

Guerschon Yabusele ayant quitté le club fin août, le Real Madrid songe à signer un intérieur shooteur avec un statut bosman afin de compléter son effectif. Selon Radio MARCA Málaga, le finaliste de l’EuroLeague 2024 s’intéresse à Dylan Osetkowski (2,06 m, 28 ans). Actuellement à Malaga, l’ancien joueur de l’ASVEL attend cependant de connaître la durée de sa suspension après avoir été contrôlé positif au cannabis en fin de saison 2023-2024.

Déjà, l’Américano-Allemand avait failli rejoindre le FC Barcelone en début d’intersaison. Mais à date, il reste un joueur de Malaga, capable d’occuper les postes 4 et 5 comme son coéquipier Killian Tillie. Toutefois, il démarre la saison en cours contre Gérone et Yves Pons dans l’effectif andalou. Et le Real Madrid étudie aussi la piste de joueurs libérés par les franchises NBA à l’issue des camps de présaison.