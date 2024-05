Égalisation dans les play-offs de NM2, le verdict rendu ce dimanche

Les playoffs 2023-2024 de Nationale Masculine 2 (NM2) continuent d’offrir des scénarios improbables. Menés 1-0 en quarts de finale, Le Cannet, le Metz BC et le Pays de Fougères sont parvenus à recoller à 1-1 ce vendredi pour le match retour. Devants leurs supporters, les deux derniers n’ont pas tremblé, tandis que Le Cannet s’est encore offert une partie au dénouement incroyable. Ces trois équipes seront favorites lors du match 3 décisif pour essayer de rejoindre Levallois en NM1, ainsi qu’au Final Four qui déterminera le champion de NM2.

Metz pulvérise les tigres de Salon

De retour dans son antre, le Metz BC devait absolument l’emporter pour décrocher un match 3 synonyme de finale pour la montée en NM1. Dès le départ, Johan Grebongo et Dee Franklin ont su hausser le ton (16-5, puis 23-8), et les locaux déroulaient leur jeu. Le coach du Pays Salonais Sébastien Cherasse, toujours privé d’Aziz Dia à l’intérieur, ne parvenait pas à limiter l’impact au rebond des Messins. Ces derniers ont réalisé le match parfait au rebond offensif en obtenant 20 deuxièmes chances. Son équipe largement en tête à la pause (60-35), le coach Alexandre Palfroy a fait tourner son groupe, qui perdait Etienne Ory sur un choc, puis Alexandre Karolak, touché à l’épaule et incertain pour la belle.

La fête et l’ambiance ont asphyxié les Salonais qui avaient déjà la tête au match suivant. Les Grenats pourront compter sur un appui du public important qui a enregistré une affluence record. Près de 2 200 spectateurs étaient présents ce vendredi soir pour la victoire de leur équipe fanion.

Les réactions des coachs après la rencontre « On voulait jouer ce premier match (à Metz) à bloc. On n’a pas su mettre le rythme qu’il fallait défensivement. Il faut gagner un match sur 2. On a été décevants dans les différents aspects du jeu. Ce qui nous a manqué, c’est notre énergie défensive. On doit récupérer, on verra dimanche. » Sébastien Cherasse, coach du Pays Salonais

« Le plus important était de démarrer le match correctement. La deuxième mi-temps était moins belle. C’est extraordinaire de coacher dans ces conditions. On a gagné qu’un match, il en faut deux si on veut aller à l’étage au-dessus. Je m’attends encore à un autre style de match, ce dimanche. » Alexandre Palfroy, coach de Metz

Propos recueillis par Gauthier Carboni, à Metz

Fougères surfe sur l’ESMS

Les 1 400 premiers tickets de la Salle omnisports Justy Specker de Fougères sont partis très vite, en seulement trois heures. Au contraire de leur équipe. L’allumage des Fougerais s’amorçait en mode diesel. Menés à la fin du premier quart temps, Maxime Choplin (24 points) et les siens ont su s’illustrer de la meilleure des manières dans les trente dernières minutes. Reprenant les commandes à la pause (44-38), le triple vainqueur du Trophée Coupe de France a ensuite hissé les barbelés, pour limiter Rémi Lesca et Abdoulaye Ndoye, en forme au match aller. Fougères a finalement fait le travail face à des Landais en panne de solutions en seconde période (91-66). Encore en lice pour glaner la Coupe des Landes, l’ESMS peut encore priver toute une terre du Pays de Fougères qui attend cette montée depuis quelques saisons.

Le Cannet passé proche de l’élimination contre l’ASA Souffelweyersheim

Dans le Sud, le match retour entre les deux promus fut encore très serré au final. Si Le Cannet a réussi à égaliser dans la série, Sébastien Bozon et son équipe sont revenus de très loin. Catastrophiques lors des 10 premières minutes, les locaux ont compté jusqu’à 17 points de retard. Une nouvelle fois, Léo Schann et Aziz Nkene ont assommé la défense du Cannet. Mieux dans le match par la suite, les joueurs du PACA ont rebondi et réussi à recoller puis repasser devant grâce à l’apport défensif et au scoring de l’artilleur Thomas Durand. La fraîcheur était favorable aux Alsaciens, puisque les Sudistes étaient toujours sans Steven Saint-Etienne. Au final, la salle Principiano aura répondu présent pour pousser ses joueurs pour l’emporter (76-73). Et décrocher ainsi un dernier match décisif. Une nouvelle fois, ces deux équipes ont montré qu’elles étaient très proches dans le jeu.

Les trois belles se joueront ce dimanche à 15h30. Les vainqueurs accéderont à la Nationale 1, et valideront leur ticket pour le Final Four d’Auch, qui aura lieu le week-end du 1er et 2 juin.