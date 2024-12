Elric Delord : « Chalon, c’est un challenge excitant »

Elric Delord va coacher son premier match de l’Élan Chalon, ce samedi 7 décembre contre Saint-Quentin. L’ancien coach du Mans Sarthe Basket a été officiellement nommé ce lundi, afin de succéder à Savo Vucevic. S’il avait initialement annoncé prendre une année sabbatique après son départ du MSB, le technicien périgourdin a finalement replongé à l’appel de Julien Espinosa, le directeur sportif du club bourguignon. Ce dernier, en très mauvaise posture en Betclic ELITE, cherchait un moyen de redynamiser son équipe professionnelle.

Interrogé par Le Journal de Saône-et-Loire, Elric Delord a expliqué son choix de signer pour l’Élan Chalon, jusqu’au 30 juin 2027 :

« J’ai décidé de revenir au basket de haut niveau. Je n’en ai pas besoin, je veux être ici. J’ai le soutien infaillible de ma famille, sachant que ma femme et mes deux enfants de 8 et 2 ans sont restés au Mans. Je suis un peu dans la peau d’un étranger qui arrive. (sourire) Peu de situations m’auraient fait revenir mais Chalon, c’est un challenge excitant. Je pense qu’il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Pour moi, l’Élan Chalon, vu de l’extérieur, ce sont deux grands axes : la ferveur populaire et le centre de formation. Le Colisée, en tant qu’adversaire, a toujours été un élément impressionnant. C’est une salle qui donne de l’émotion et, désormais, j’ai envie de la vivre sur l’autre banc. Et puis, la formation. Je connais bien Romain (Chenaud, responsable du centre chalonnais). Beaucoup de joueurs sont sortis d’ici et ont exprimé leur talent ailleurs qu’à Chalon. »