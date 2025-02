À la tête d’un Élan Chalon ragaillardi, Elric Delord revient au Mans : « C’est particulier de revenir à Antarès »

Ce samedi 8 février 2025, Elric Delord va déjà faire son retour à Antarès, à l’occasion de la rencontre entre Le Mans Sarthe Basket et l’Élan Chalon. Les supporters manceaux ne s’attendaient certainement pas à revoir leur ancien technicien aussi rapidement, lui qui a quitté le MSB à la fin de la saison 2023-2024 afin d’effectuer une année sabbatique.

Près de cinq saisons au Mans

Finalement, six mois et demi après son break, Elric Delord a décidé de reprendre du service sur un banc. Avec pas la mission la plus simple : reprendre en main l’Élan Chalon, sur une pente dangereuse après un début de saison catastrophique. Mais le Périgourdin a parfaitement pris la succession de Savo Vucevic, en remportant six de ses huit premiers matchs, replaçant l’équipe bourguignonne dans le top 10.

C’est donc avec sérénité qu’Elric Delord va aborder ce déplacement à Antarès, mais certainement pas sans émotions comme il l’a expliqué à Ouest-France. Pour rappel, l’ancien assistant de l’ASVEL a passé plus de 5 saisons sur le banc manceau, d’abord comme assistant avant de prendre au bout de quelques mois la suite de Dounia Issa.

« Je fais tout pour ne pas y penser car je ne veux pas jouer le match avant, je ne veux pas être déçu. Oui, émotionnellement, c’est particulier de revenir à Antarès mais ça reste un match comme un autre qui comptera le même nombre de victoire ou de défaite. Ce n’est pas un match à dix victoires. Je veux juste penser à mon équipe, à notre jeu pour donner le maximum de nous-mêmes et je verrai ce qu’il se passera sur place… »

Elric Delord a changé l’aspect mental à l’Élan Chalon

Elric Delord pourrait réserver une mauvaise surprise à son ancienne équipe, tant il a transfiguré l’Élan Chalon. Depuis sa prise de poste, Chalon-sur-Saône a seulement perdu contre Monaco et la JL Bourg. Le technicien évoque ce qu’il a changé et surtout amélioré au sein de l’effectif chalonnais

« Dans la gestion de la frustration, dans la capacité à avancer sans rester sur des erreurs. Par moments, on peut retomber dans nos travers mais on a déjà beaucoup avancé là-dessus. Tactiquement, défensivement, offensivement, on a beaucoup avancé. Mais ils avaient ça en eux à la base. J’ai beaucoup de joueurs avec un vrai vécu basket. »

Au Mans, Elric Delord tentera d’empocher une 7e victoire en 9 matchs. Mais le MSB aura à coeur de renouer avec la victoire avant la Leaders Cup. Sur une belle série de cinq victoires de suite à cheval sur 2024 et 2025, la formation de Guillaume Vizade reste dernièrement sur deux revers (Monaco et Le Portel). Le Mans (10 victoires), actuel 8e, pourrait creuser l’écart sur le reste de la meute en cas de victoire contre l’Élan Chalon (9e avec 8 victoires).