Élu coach de l’année une quatrième fois, Olivier Lafargue devient l’entraîneur le plus récompensé de l’histoire !

Pendant longtemps, 32 ans exactement, Alain Jardel a été seul dans son monde : le seul coach élu à trois reprises entraîneur de l’année au sein du championnat de France féminin (1987, 1988 et 1990). Puis, en 2022, Olivier Lafargue a rejoint l’ancien cerveau de Mirande.

Cette fois, il vient de le dépasser. Alors que Stéphane Leite faisait figure d’outsider majeur en ayant mené Charnay vers un podium surprise, le technicien de Bourges a finalement remporté l’élection.

« C’est la reconnaissance du travail effectué toute l’année par l’équipe, mon staff et les joueuses », a-t-il souligné au micro de Sport en France. « On a su rester à un niveau médian très haut, ce qui nous a permis de quasiment gagner toutes les rencontres, et c’est ça que je retiendrai en priorité. »

De fait, le natif d’Aire-sur-Adour a été récompensé grâce à une seule statistique : 86,4%, soit le pourcentage de victoires de Bourges cette saison (19 en 22 matchs). Une énorme domination qui a valu aux Tango de sécuriser la première place de la saison régulière dès la 18e journée ! Cette année, il y avait vraiment Bourges et les autres en championnat.

Juste derrière Vincent Collet…

Ce sacre vaut donc à Olivier Lafargue un quadruplé personnel, lui qui a été récompensé une première fois en 2014 avec Basket Landes avant de signer un doublé en 2021 et 2022 sous les couleurs des Tango. « Il s’est passé plein de choses depuis. J’ai eu la grande chance de découvrir le très haut niveau international dans le staff de Valérie Garnier en équipe de France, de découvrir l’EuroLeague. Je ne suis plus le même entraîneur, ni le même homme. Prendre de l’expérience, ça sert aussi à mettre de l’eau dans son vin… »

Et s’il se concentrera sûrement sur les titres collectifs, lui qui chasse son troisième titre de champion de France et sa troisième Coupe de France cette saison, l’ancien technicien du Stade Montois peut avoir un autre nom dans le viseur : Vincent Collet. En prenant en compte la LNB, l’ancien sélectionneur des Bleus est le seul à pouvoir se targuer de cinq trophées de coach de l’année, devant les quatre de Gregor Beugnot, désormais accompagné d’Olivier Lafargue…

