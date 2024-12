Élu MVP de la semaine en EuroLeague pour la première fois, Isaïa Cordinier confirme sa nouvelle dimension

L’année 2024 aura bien été celle de tous les changements pour Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans). Nouvelle dimension acquise grâce à ses formidables Jeux Olympiques, et nouveau statut assumé en EuroLeague. Si la Virtus Bologne ne brille guère sur la scène continentale, triste 16e de la compétiton (4v-13d), l’Azuréen est en train de faire exploser tous ses standards en carrière.

En progrès constants depuis sa découverte de l’EuroLeague en 2022/23 (6,6 puis 8,6 points de moyenne), l’arrière bolonais tourne désormais à 13,5 points à 49%, 4,5 rebonds et 4,4 passes décisives pour 15,4 d’évaluation. Des prestations qui risquent de lui permettre de signer chez un grand d’Europe l’été prochain, alors qu’il arrive en fin de contrat à la Virtus.

En attendant, Isaïa Cordinier aimerait conclure son aventure à Bologne du mieux possible, pourquoi pas en s’offrant son premier Scudetto et en relevant la tête en EuroLeague. Sa sortie de vendredi a prouvé qu’il était sur le bon chemin : face au FC Barcelone (86-81), l’international français a cumulé 24 points à 7/11, 6 rebonds et 7 passes décisives pour 38 d’évaluation en 33 minutes, tout en signant le panier décisif qui a permis à la Virtus de repasser devant à 47 secondes de la fin (82-81).

What a night for @izaycordinier aka the MVP of Round 17! 🔥 New career-highs in PTS & PIR 📈 MVP of the Round | @PaniniAmerica pic.twitter.com/vxim8yYWFF — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 21, 2024

Son meilleur match en carrière EuroLeague, de quoi s’offrir son tout premier trophée de MVP de la semaine, ainsi que (plus significatif encore ?) les compliments de son coach Dusko Ivanovic. « On sait tous qu’Isaïa est un bon joueur, mais il a pris ses responsabilités ce soir. Toute l’équipe a réussi à l’impliquer et a suivi son sillage. »