Un Isaïa Cordinier record mène la Virtus Bologne à la victoire contre Barcelone

Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) a offert à la Virtus Bologne l’une des plus belles performances de sa carrière. Avec 24 points à 7/11 aux tirs, 6 rebonds, 7 passes décisives, 8 fautes provoquées et une évaluation de 38, l’international français a été le principal artisan de la victoire des siens face au FC Barcelone (86-81), lors d’un match intense de la 17e journée de l’EuroLeague.

Une soirée exceptionnelle sous le signe du leadership

Privée de son leader habituel Toko Shengelia, la Virtus a trouvé en Cordinier un guide inspiré. Sur tous les fronts, l’Azuréen a multiplié les actions décisives, que ce soit en attaque avec des pénétrations tranchantes et une adresse parfaite aux lancers (8/10), ou en défense, où il a brillé dans les moments cruciaux. À 27 secondes de la fin, alors que le score n’était que de 83-81, Cordinier a provoqué un marcher de Dario Brizuela, scellant ainsi la victoire des siens.

« Je suis simplement heureux d’avoir aidé l’équipe à gagner ce soir », a déclaré Cordinier après le match. Cette performance pourrait marquer un tournant pour le Français, qui dispute sa quatrième saison avec la Virtus et sa troisième en EuroLeague. En effet, avec le changement de coach, l’ancien joueur d’Antibes, Évreux, Denain et Nanterre avait besoin de prouver à Dusko Ivanovic qu’il fallait s’appuyer sur lui.

Un collectif retrouvé sous la houlette de Dusko Ivanovic

Cette victoire, la deuxième en trois matchs depuis l’arrivée de Dusko Ivanovic comme entraîneur, montre une équipe bolognaise en reconstruction. Avec un bilan désormais à 4-13, la Virtus espère se relancer en deuxième partie de saison. Ante Zizic (2,10 m, 27 ans), pivot serbe, a également brillé avec un double-double (12 points et 11 rebonds, dont 8 offensifs), tandis que l’ancien Manceau Matt Morgan (10 points) et Alessandro Pajola (9 points, 7 passes) ont apporté leur pierre à l’édifice.

Pour Barcelone, la défaite est une nouvelle déconvenue. Les Catalans, désormais à 9-8, peinent à trouver leur rythme avec six défaites sur leurs huit derniers matchs. Jabari Parker (21 points), Kevin Punter (17 points, 6 rebonds, 4 passes) et Willy Hernangomez (14 points) n’ont pas suffi à renverser la vapeur.

Une bataille acharnée jusqu’au bout

La rencontre a été marquée par une lutte intense, avec 12 changements de leader et 4 égalités dans le dernier quart-temps. La Virtus a terminé plus fort, inscrivant les six derniers points du match. « L’agressivité dans les deux dernières minutes a fait la différence », a analysé Ante Zizic après la rencontre.

Un message pour l’avenir

Au-delà de cette victoire précieuse, Cordinier a eu un mot pour son coéquipier Shengelia : « Reviens vite en pleine forme, frère. Nous sommes avec toi, et tu nous manques. »

Avec ce succès, la Virtus espère lancer une nouvelle dynamique dans sa saison jusqu’ici particulièrement frustrante sur la scène européenne.