EuroBasket masculin

Emmenée par ses stars, la Géorgie écrase Chypre et se rapproche de la qualification pour la phase finale

Tornike Shengelia et Goga Bitadze ont dominé la rencontre face à Chypre. La Géorgie s'impose largement 93-61 et se rapproche de la qualification pour les huitièmes de finale de l'EuroBasket 2025.
00h00
Résumé
Emmenée par ses stars, la Géorgie écrase Chypre et se rapproche de la qualification pour la phase finale

Goga Bitadze a oeuvré dans les grandes lignes du succès géorgien face à Chypre, qui s’incline devant son public.

Crédit photo : FIBA

La Géorgie a évité le piège chypriote en s’imposant de manière autoritaire 93-61 à Limassol. Cette deuxième victoire dans la compétition permet aux Géorgiens de garder leurs espoirs de qualification intacts avant leur match décisif contre la Bosnie-Herzégovine.

– Groupe C

Un tournant décisif en deuxième quart-temps

Chypre avait pourtant pris les devants en début de deuxième quart-temps, mais la Géorgie a rapidement repris le contrôle des opérations. Un run de 14-4 a permis aux visiteurs de prendre l’avantage 29-20, avant d’enchaîner avec 10 points consécutifs pour creuser l’écart à 39-24. Cette séquence a définitivement scellé le sort de la rencontre.

Tornike SHENGELIA
Tornike SHENGELIA
27
PTS
4
REB
4
PDE
Tornike Shengelia s’est montré tout simplement irrésistible pour la Géorgie. Le cœur et l’âme de l’équipe a inscrit 27 points, soit 12 de plus que son total cumulé lors des trois premiers matchs de la compétition. L’ailier-fort a également contribué avec 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions, confirmant son statut de leader incontesté.

Bitadze complète parfaitement le duo géorgien

Goga Bitadze a parfaitement secondé Shengelia avec une performance remarquable de 21 points, 13 rebonds et 3 contres. Le pivot a dominé la raquette et apporté la présence défensive nécessaire pour neutraliser l’attaque chypriote. Sandro Mamukelashvili a également apporté sa contribution avec 5 points, 10 rebonds et 6 passes décisives.

Goga BITADZE
Goga BITADZE
21
PTS
13
REB
0
PDE
Du côté chypriote, Darral Willis a tenté de maintenir son équipe à flot avec 19 points, mais l’effort individuel n’a pas suffi face à la supériorité collective géorgienne. La Géorgie a shooté à 52% de réussite globale, dont un excellent 44% à 3-points avec 15 paniers primés réussis. À l’inverse, Chypre n’a converti que 20% de ses tentatives longue distance.

Darral WILLIS
Darral WILLIS
19
PTS
7
REB
1
PDE
La Géorgie conserve toutes ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale avant son affrontement décisif contre la Bosnie-Herzégovine. Chypre aura une dernière opportunité de décrocher sa première victoire de l’histoire en EuroBasket lors de son dernier match de poules.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

oscarnivore
Faudra rajouter un alinéa au réglement de sélection des pays organisateurs : - Ne peut être qualifié d'office qu'un pays figurant dans le groupe A du classement continental. Parce que bon, faut arrêter de déconner, Chypre qui en prend 30 à chaque match (parce que les opposants sont gentils, ils s'arrêtent à la mi-temps), c'est nul. Il y a sans doute de très bons joueurs sur l'île, mais pas une équipe nationale crédible à ce niveau. Et ça fera pas progresser ces joueurs de prendre des branlées à chaque match. Alors oui, que des pays peu habitués à la chose reçoivent des poules, super ! Mais pas avec leur équipe nationale se faisant hacher menu tous les soirs. OK, que Chypre joue est sans doute le seul moyen qu'il y ait du monde dans les gradins. Mais quand ils prennent 30-40 points, ça va donner envie au clampin chypriote de revenir ? Ou plutôt d'aller regarder les machins NBA ?
