Emmenée par ses stars, la Géorgie écrase Chypre et se rapproche de la qualification pour la phase finale

La Géorgie a évité le piège chypriote en s’imposant de manière autoritaire 93-61 à Limassol. Cette deuxième victoire dans la compétition permet aux Géorgiens de garder leurs espoirs de qualification intacts avant leur match décisif contre la Bosnie-Herzégovine.

EuroBasket – Groupe C Chypre 61 Géorgie 93

Un tournant décisif en deuxième quart-temps

Chypre avait pourtant pris les devants en début de deuxième quart-temps, mais la Géorgie a rapidement repris le contrôle des opérations. Un run de 14-4 a permis aux visiteurs de prendre l’avantage 29-20, avant d’enchaîner avec 10 points consécutifs pour creuser l’écart à 39-24. Cette séquence a définitivement scellé le sort de la rencontre.

Tornike Shengelia s’est montré tout simplement irrésistible pour la Géorgie. Le cœur et l’âme de l’équipe a inscrit 27 points, soit 12 de plus que son total cumulé lors des trois premiers matchs de la compétition. L’ailier-fort a également contribué avec 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions, confirmant son statut de leader incontesté.

Bitadze complète parfaitement le duo géorgien

Goga Bitadze a parfaitement secondé Shengelia avec une performance remarquable de 21 points, 13 rebonds et 3 contres. Le pivot a dominé la raquette et apporté la présence défensive nécessaire pour neutraliser l’attaque chypriote. Sandro Mamukelashvili a également apporté sa contribution avec 5 points, 10 rebonds et 6 passes décisives.

Du côté chypriote, Darral Willis a tenté de maintenir son équipe à flot avec 19 points, mais l’effort individuel n’a pas suffi face à la supériorité collective géorgienne. La Géorgie a shooté à 52% de réussite globale, dont un excellent 44% à 3-points avec 15 paniers primés réussis. À l’inverse, Chypre n’a converti que 20% de ses tentatives longue distance.

La Géorgie conserve toutes ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale avant son affrontement décisif contre la Bosnie-Herzégovine. Chypre aura une dernière opportunité de décrocher sa première victoire de l’histoire en EuroBasket lors de son dernier match de poules.