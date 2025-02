En Coupe de France mercredi, Frédéric Fauthoux ne veut pas se plaindre du calendrier : « On essaie de faire avec »

Il est 17h15 ce jeudi au Palais des Sports de Caen. Les joueurs de la JL Bourg entament une petite séance de shooting avant une séance qui leur permettra de mettre en place le plan de jeu pour défier l’AS Monaco en quarts de finale de la Leaders Cup le lendemain. Pourtant, il y a moins de 24 heures, les joueurs de Frédéric Fauthoux couraient sur le parquet de la Forest Arena de, à quelques 732 kilomètres de là. Après une courte nuit, un réveil matinal, les Bressans, miraculés la veille face à l’ASA, ont pris la direction de la gare de Strasbourg afin de prendre le TGV de l’Est pour Paris puis un autre train pour monter à Caen. Un calendrier NBA, sans les conditions donc.

« On a bataillé assez longtemps pour se qualifier pour cet événement, on y est donc on fera avec les forces en présence. »

« Et samedi on était à Saint-Quentin, la semaine dernière à Valence », rappelle le coach Frédéric Fauthoux. « On se promène, on voyage un petit peu en Europe, après ça forme la jeunesse, tous ces voyages », préfère sourire le nouveau sélectionneur des Bleus, qui n’aura d’ailleurs pas le temps de souffler la semaine prochaine, au contraire de la plupart de ses joueurs. « Effectivement les organismes sont un peu entamés », admet-il. Mais il ne veut pas se plaindre du fait de trop jouer au basket. « On connaissait le calendrier depuis très longtemps donc on essaie de faire avec. On essaye aussi de partager dans le jeu les responsabilités, mais c’est déjà ce qu’on essaye de faire depuis le début de la saison. On a bataillé assez longtemps pour se qualifier pour cet événement, on y est donc on fera avec les forces en présence. »

Et si la JL Bourg affrontait un pensionnaire de Pro B mercredi soir en Coupe de France, il lui a fallu attendre la toute dernière seconde pour arracher une victoire d’un point. De quoi tirer un peu plus sur les organismes. « On ne s’attendait pas non plus à un match facile. Comme tous ces matchs de Coupe, en plus, cette année, avec la formule Coupe des Landes (l’ASA est partie avec 7 points d’avance, NDLR), ce n’est pas toujours simple à gérer. C’était le match qu’on nous a proposé. On s’en est sorti », relativise le technicien landais. Ce dernier n’appelle d’ailleurs pas les instances à supprimer une compétition. « Je pense que les joueurs préfèrent jouer pour commencer. Peut-être qu’on peut des fois aménager un petit peu les calendriers, ça c’est sûr. »

A Caen,