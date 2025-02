L’ASA à un point de l’exploit, mais c’est la JL Bourg qui va découvrir les demi-finales de la Coupe de France

Rarement un lancer-franc aura été aussi bien raté… Il restait deux secondes au compteur, Hugo Benitez venait de rentrer son premier tir de réparation, obtenu après un passe-et-va d’école avec Xavier Castañeda, afin de remettre la JL devant (65-64) puis a volontairement loupé le deuxième. Mais quand on dit qu’il l’a bien manqué, c’est qu’il l’a vraiment bien manqué… Le meneur catalan a balancé son ballon tout à droite du cercle afin que le rebond file dans le corner et que l’Alliance Sport Alsace ne puisse tenter un dernier tir désespéré.

« On aurait dû le prendre »

Rideau sur la formidable aventure du Petit Poucet, entamée avec un match non terminé en 1/64e de finale à Charleville-Mézières (suite à un dunk de Léopold Ca ayant détruit le panneau) et terminée aux portes du dernier carré de la Coupe de France, après avoir rêvé toute la rencontre. Forte de ses sept points de bonus, et d’un gros soutien populaire à la Forest Arena, après des tours précédents ayant sonné creux malgré l’exploit contre l’Élan Chalon, l’ASA n’a cédé la tête pour la première fois qu’à 42 secondes de la fin sur un tir primé de Maksim Salash.

« On aurait pu gagner, c’est frustrant, il y a des regrets », soufflait Léopold Ca, au micro de BFM Alsace, encore penaud de son erreur défensive sur la dernière action. Les hommes de Nebojsa Bogavac pourront notamment regretter le non-match de leur leader Shannon Bogues (1/11) et une fin de match mal gérée, eux qui menaient encore 56-50 à la 33e minute. « Pendant que c’était la panique chez nous dans le money-time, la JL Bourg a gardé son sang froid et leurs cadres n’ont pas tremblé », pointe Yvann Mbaya (13 points et 13 rebonds). « Mais on aurait dû le prendre… »

La JL enfin en demi-finale, après cinq échecs…

Soit l’apprentissage du haut niveau pour l’un des sérieux outsiders, surtout face à un club qui en avait marre d’attendre son tour au palier du dernier carré. Battue à cinq reprises dans son histoire en quart de finale de la Coupe de France (1999, 2001, 2011, 2022 et 2023), la Jeu ne s’était encore jamais hissée jusqu’en demi-finale. Longtemps malmenée, surtout avec une adresse défaillante (5/23 à 3-points) et quelques cadres en-dedans (3/15 pour Xavier Castañeda, -2 d’évaluation pour Jordan Usher), l’équipe bressane s’en est sortie grâce à la vaillance de ses cadres, à commencer par l’excellent match de Kevin Kokila (15 points et 10 rebonds). Une belle façon de rebondir après la déception européenne et un premier objectif de coché, à moins de 48 heures de l’entrée en lice en Leaders Cup, sur la semaine où les deux trophées les plus accessibles du basket français sont en jeu…