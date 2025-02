Le recul européen de la JL Bourg, de finaliste de l’EuroCup à éliminée dès le premier tour

Bien sûr, il est toujours difficile de reproduire une surprise, surtout quand certains de ses protagonistes majeurs sont partis sous d’autres cieux (Zaccharie Risacher ou Isiaha Mike). Ainsi, personne ne s’attendait à voir la JL Bourg retourner en finale de l’EuroCup, mais il y avait tout de même un juste milieu avec une élimination dès le premier tour… De fait, le président Julien Desbottes avait fixé l’objectif de la saison d’après pour le club bressan : une demi-finale.

Force est de constater que l’horizon espéré n’a pas été atteint, ni même effleuré. Battue à Valence mercredi (98-100), dans un match où elle a compté 13 points d’avance dans le premier quart-temps (21-8), la JL Bourg est restée aux portes du Top 6, synonyme de barrages. Septième de sa poule, avec un bilan équilibré (7v-7d), l’équipe burgienne n’a cependant pas laissé échapper sa qualification sur le parquet du leader de Liga Endesa, mais plus tôt dans la saison.

Invaincue à domicile l’année dernière, jusqu’à la finale contre Paris, la Jeu a été beaucoup moins souveraine à Ékinox, défaite à quatre reprises dans son antre. Avec du recul, le revers subi en décembre contre Venise (99-102), l’heureux sixième (10v-8d), a été décisif mais que dire de celui encaissé face à l’Aris Salonique en octobre (88-91) ? Avec seulement 3 victoires en 18 matchs, l’équipe grecque a terminé dernière du groupe, et a donc connu un rare rayon de soleil en Bresse.

C’est le constat dressé par Frédéric Fauthoux en conférence de presse mercredi soir à Valence. Comme il l’a fait à de nombreuses reprises ces derniers mois, l’entraîneur bressan a pointé l’inexpérience de son groupe, parfois défaillant dans l’approche des rencontres. Une forme d’immaturité qui a donné lieu à une vraie inconstance, parfois symbolisée par de gros trous d’airs défensifs (plus de 83 points encaissés en moyenne). Une source d’apprentissage pour les joutes nationales du printemps ?

Le bilan de Frédéric Fauthoux

« Nous sommes déçus car l’EuroCup est terminée pour nous. Cependant, je suis très fier de mon équipe car nous avons fait un très bon match face au favori de la compétition. Nous sommes restés dans le coup tout au long de la rencontre. Mais ce n’est pas à Valence que nous avons manqué le coche. Nous avons laissé échapper la qualification plus tôt dans la saison, en perdant beaucoup trop de matchs à domicile. […] On a progressé durant la saison mais on avait trop de joueurs qui manquaient d’expérience pour cette compétition. Certains jouaient l’EuroCup pour la première fois. Tous les matchs serrés, on les a perdus. On a progressé mais pas assez… »