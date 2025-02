Valeureuse jusqu’au bout, la JL Bourg s’incline de 2 points à Valence et est éliminée

Ils étaient tout proches de l’exploit. En déplacement du côté de Valence pour le 18e et dernier match de cette phase de poules d’EuroCup, la JL Bourg devait obligatoirement l’emporter pour espérer une qualification en huitièmes de finale. Mais la tâche était incroyablement ardue sur le parquet des leaders du championnat espagnol, qui n’ont perdu… qu’un seul match à domicile cette saison, toutes compétitions confondues. Même le Real Madrid s’est incliné là-bas.

Pourtant, les Bressans ont fait jeu égal pendant longtemps, comptant même jusqu’à 13 points d’avance dans le deuxième quart-temps, et 8 dans le troisième. Maksim Salash (18 points, 9 rebonds, 27 d’évaluation) et Joël Ayayi (15 points, 5 rebonds, 4 interceptions, 21 d’évaluation) ont été saignants, contrairement au leader Xavier Castaneda, pas en réussite au pire moment (11 points à 3/15 aux tirs). Mais sur la longueur, l’expérience des valenciens a fait la différence. Sur l’ensemble du match, ils ont une meilleure adresse aux tirs à 2-points, à 3-points et aux lancers-francs. La belle copie rendue en attaque n’a pas pu compenser une défense pas assez efficace.

Fin de saison européenne

La JL Bourg, finaliste de la dernière édition de l’EuroCup, est donc éliminée dès la phase de poules. Mais cette élimination ne s’est pas jouée à Valence, mais plus tôt dans la saison. Les hommes de Freddy Fauthoux peuvent notamment avoir des regrets concernant les défaites à domicile contre Venise (99-102) ou l’Aris Salonique (88-91). Une victoire supplémentaire leur aurait permis de dépasser la barre des 10 succès, synonyme de qualification en play-in. Mais leur bilan de 9 victoires pour 9 défaites les place en 9e position et les élimine. Tout comme le club allemand d’Ulm et son Français Noa Essengue dans l’autre groupe. C’est donc une fin de saison européenne pour la JL, qui a encore la Betclic Élite (5e) et la Leaders Cup pour se réconforter. Les joueurs ne rentreront pas à Ekinox avant le 1er mars.