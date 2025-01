En difficulté, Tidjane Salaün va faire son premier passage en G-League

C’est un événement plutôt rare pour un n°6 de Draft, mais logique au vu du profil du joueur. Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a été envoyé ce samedi 18 janvier par les Charlotte Hornets vers leur équipe réserve du Greenboro Swarm, en G-League. C’est son premier passage dans l’antichambre de la NBA depuis le début de saison en octobre. L’ancien choletais, malade, est cependant resté en tenue de ville sur le banc lors du match du Swarm contre les Grand Rapid Golds (défaite 116-124) cette nuit, alors qu’il devait jouer. Une revanche est cependant prévue dans deux jours, à laquelle il devrait prendre part. Il retrouvera avec lui l’autre rookie des Hornets (KJ Simpson, n°42 de Draft).

Des difficultés à s’adapter au rythme du jeu

Mis à part les deux premiers matchs de la saison sur choix du coach, et deux autres en décembre à cause d’une entorse à la cheville, Salaün a pris part à tous les matchs des Hornets cette saison, notamment pour pallier les blessures. Un rôle lui est réservé en tant que poste 4 remplaçant, avec quelques décalages en poste 5 sur des cinq small-ball. Sur ces 34 matchs, il compile des statistiques de 4,7 points à 31,8% aux tirs (dont 28% à 3-points), 4,1 rebonds et 1,1 passe décisive en 18 minutes de moyenne. À part deux matchs successifs à 17 puis 14 points fin novembre, il n’a pas vraiment marqué les esprits.

C’est surtout au niveau de sa réussite aux tirs que le bât blesse. S’il n’a plus le pire pourcentage de NBA comme il y a quelques jours (il est 3e), il ne semble pas plus à l’aise sur le court pour autant. Le jeu va encore trop vite pour lui. « Pour l’instant c’est un jeune joueur qui essaye de gérer beaucoup de changements » expliquait le coach Charles Lee en octobre. D’où son expédition vers la G-League.

Viser le long-terme

Celui qui n’en est qu’à sa deuxième saison professionnelle n’est pas le premier membre du Top 10 de cette Draft faiblarde à subir ce sort. Le pick n°3 Reed Sheppard y a été envoyé par manque d’opportunité chez les Rockets, et en a profité pour cartonner avec plus de 30 points de moyenne. Tout comme Rob Dillingham (n°8, Timberwolves) ou Cody Williams (n°10, Jazz). Les rookies compatriotes du Français Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) et Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) y ont aussi disputé une dizaine de matchs.

En G-League, Salaün devrait pouvoir s’illustrer face à une opposition plus faible, et continuer son apprentissage. Un gros temps de jeu lui sera sûrement réservé. Il aura de toute façon d’autres opportunités en NBA en fin de saison. Les Hornets sont en effet en fond de classement (13e de l’Est avec 10 victoires pour 28 défaites), et pourront se permettre de faire jouer leurs jeunes dans les dernières semaines de compétition.