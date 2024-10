Les Hornets agréablement surpris par l’éthique de travail de Tidjane Salaün

Déjà à Charlotte depuis début septembre pour découvrir les installations et ses nouveaux coéquipiers, Tidjane Salaün (2,06 m, 19 ans) prend part en ce moment au camp d’entraînement officiel des Hornets, dans les installations de l’université de Duke. Débuté le 1er octobre, celui-ci lance officiellement la saison NBA 2024/25.

Vingt joueurs sont alignés par la franchise de Caroline du Nord sur ce camp d’entraînement, et Salaün est le plus jeune d’entre eux. C’est ainsi qu’il est arrivé avec une soif d’apprendre de ses coéquipiers plus expérimentés et du staff. Le n°6 de la dernière Draft est un projet au long-terme qui va mettre du temps à se développer. Les Hornets, qui lui ont fait confiance en le sélectionnant plus haut que ne l’annonçaient les prédictions, se sont dit prêts à l’accompagner dans ce « marathon. » Et ils sont déjà satisfaits de l’attitude de leur pépite pendant ses premiers pas. Auteur d’une Summer League intéressante (9 points et 7 rebonds de moyenne en 19 minutes), l’ailier français a montré toutes ses qualités physiques et son potentiel basket. Mais surtout, son éthique de travail.

Tidjane Salaun in Summer League: 9.0 PPG

7.0 RPG (3.0 OREB)

42/10/50%

19.4 MPG

3 GP You could see the awkwardness of adjusting to the NBA, but he showed some great flashes of what's to come. pic.twitter.com/aa7FO9Wuv1 — HornetsHoops (@hornetshoops_) July 22, 2024

L’apprentissage par le travail

La première chose qu’a demandé Tidjane Salaün en arrivant dans sa nouvelle ville d’adoption : « Où est la salle d’entraînement ? » Si cette réponse à une question lors de sa conférence de presse d’introduction est peut-être exagérée, elle montre tout de même ses priorités. Les dirigeants des Hornets ont révélé qu’il fallait le forcer à quitter la salle d’entraînement cet été. À Cholet, il était déjà considéré comme un « fou de travail » par son entourage et son coach Laurent Vila. Ce qu’il a développé assez tard dans sa jeunesse, sous l’influence de ses parents amoureux du basket et de sa sœur Janelle, son exemple.

Pendant le camp d’entraînement des Hornets, Salaün a aussi marqué par sa curiosité et sa volonté de progresser. « Il est très attentif, il pose des questions. Il essaye vraiment de comprendre ce qu’il peut faire mieux, et c’est grâce à ça qu’il aura du succès dans cette ligue » a apprécié son coach Charles Lee. « Pour l’instant c’est un jeune joueur qui essaye de gérer beaucoup de changements » a-t-il cependant précisé. Ce qui pressent d’une intégration en douceur pour le rookie français.

Ne pas vouloir « aller trop vite »

Car Salaün devra se faire une place sur le poste 3/4 des Hornets. Brandon Miller et Miles Bridges sont pressentis pour être titulaires devant lui. Tandis que Grant Williams et Cody Martin offrent plus de garanties sur le banc. En début de saison, celui qui sera le plus jeune joueur de la ligue aura sûrement un temps de jeu réduit afin de lui permettre de s’acclimater au jeu et à la vie en NBA. Car même s’il a déjà une saison professionnelle dans les jambes (9,3 points et 4,0 rebonds de moyenne avec une cinquantaine de matchs avec Cholet), le jeu est totalement différent en Europe et en NBA. Le rythme et les espaces vont influer sur sa manière de jouer. Lui a déjà appuyé vouloir « jouer plus intelligemment » sans vouloir « aller trop vite ». Mais tout de même apporter son énergie sur le terrain. Ce qu’a confirmé son leader LaMelo Ball après les premiers entraînements : « Il se bat, il joue très dur. »

Une équipe qui vise le play-in ne pourra peut-être pas se permettre ses erreurs de rookie. En tout cas, en début de saison. En tant que troisième top 6 de Draft des Hornets sur les dix dernières années (après Ball et Miller), Salaün reste une pièce importante de cette jeune équipe sur le long-terme. Il fera partie du futur des Charlotte Hornets, mais devra sûrement être patient. Leur premier match de pré-saison sera ce dimanche 6 octobre à 23h00 face aux Knicks de Pacôme Dadiet. Tandis qu’il faudra attendre la nuit du 23 au 24 octobre pour le premier match officiel contre les Rockets.