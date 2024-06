Tidjane Salaün lui aussi dans le Top 10 de la Draft : il atterrit aux Hornets en n°6 !

Il était annoncé lottery pick, voire Top 10 de cette Draft 2024. Au final, il a fait encore mieux. Tidjane Salaün (2,08 m, 18 ans) a été sélectionné en N°6 par les Charlotte Hornets, finalement pas très loin derrière Zaccharie Risacher (N°1) et Alexandre Sarr (N°2). Considéré comme un joueur à très haut potentiel, l’ex-ailier de Cholet avait attiré l’œil de nombreuses franchises et effectué plusieurs workouts. Il en avait programmé un à Charlotte juste avant la Draft , avant de devoir l’annuler à cause d’une entorse à la cheville. La franchise de Caroline du Nord ne lui en aura pas tenu rigueur. Un contrat rookie de 34 millions de dollars l’attend sur ses quatre premières saisons.

Charlotte : un projet jeune, idéal pour Salaün ?

À la manière d’un Ousmane Dieng au Thunder en 2022, Tidjane Salaün arrive chez des Hornets en pleine reconstruction. La franchise de Caroline du Nord, qui vient de changer de coach, se base sur de très jeunes leaders : LaMelo Ball (22 ans) et Brandon Miller (21 ans). Le reste de l’effectif est un mélange de jeunes et de vétérans savamment assemblé lors de la dernière trade deadline. Salaün devrait pouvoir trouver sa place là-dedans, et avoir un rôle important. Notamment sur un poste 4 libéré par le départ récent du titulaire PJ Washington. Il veillera à faire mieux que Frank Ntilikina et Théo Maledon, derniers tricolores passés par les Hornets et qui n’ont pas marqué la franchise.

« Je sais que beaucoup de joueurs français sont passés par Charlotte, et moi je suis le prochain. Je vais apporter tout mon feu sur le court. J’ai hâte de jouer avec des joueurs comme LaMelo Ball, je suis prêt à sauter sur ses alley-oops. »

Salaün n’aura pas la pression de devoir être performant tout de suite. Les Hornets ont une vision long-terme, et c’est aussi pour ça qu’ils ont choisi l’ailier-fort français. Ce dernier a un énorme potentiel mais qui pourrait en effet mettre du temps à se développer. Même s’il a déjà réussi plusieurs cartons offensifs, prouvant qu’il est déjà capable de grandes choses.

Cette saison à Cholet ainsi qu’au NBA Combine, Salaün a montré ses exceptionnelles capacités physiques. Son activité et sa présence des deux côtés du terrain sont des atouts qui vont certainement séduire son nouveau staff, tout comme son éthique de travail. Il lui reste à progresser sur son arsenal offensif et gommer ses erreurs amenées par son hyper-activité. En bref, devenir un joueur plus mâture, alors qu’il est un des plus jeunes joueurs de cette Draft à 18 ans. En conférence de presse après sa Draft, il a tenu à saluer son ancien club du Cholet Basket, et remercier tous ses membres qui l’ont aidé à se développer ces trois dernières années. Il a notamment parlé d’une vraie « fierté » d’avoir pu « placer son empreinte » au club.