Les Hornets prêts à accompagner Tidjane Salaün dans le « marathon » de son développement

Drafté en 6e position de la dernière Draft par les Charlotte Hornets, Tidjane Salaün (2,08 m, 18 ans) a trouvé son foyer pour les prochaines années. Son contrat rookie s’étale en effet jusqu’en 2026 de manière garantie, et très probablement jusqu’en 2028. Il n’est pas le seul français accueilli par la franchise de Caroline du Nord dans son histoire récente, puisqu’il succède à Frank Ntilikina, Théo Maledon ou encore Nicolas Batum. « Je sais que beaucoup de joueurs français sont passés par Charlotte. Je suis le prochain et je suis prêt à apporter tout mon feu » avait-il déclaré lors de sa première conférence de presse post-Draft.

Une Summer League sur la retenue

Ce qu’il a déjà commencé à faire à la Summer League de Las Vegas. Salaün compile pour l’instant 9,0 points à 46,7% de réussite aux tirs (dont 14,3% à 3-points), 8,5 rebonds et 0,5 passe en 17 minutes de moyenne. Utilisé avec parcimonie en sortie de banc au poste 4, il a montré des belles séquences balle en main ainsi qu’une activité de tous les instants, notamment au rebond et en défense. Mais l’ancien ailier de Cholet n’a joué que deux matchs contre six pour les autres joueurs de son équipe, à cause d’une blessure mineure au genou. Les Hornets ne lui ont pas fait jouer tous les matchs par mesure de précaution, et cela prouve toute l’attention qu’ils portent à leur nouveau projet. Le vice-président des opérations basket de la franchise Jeff Peterson a décrit plus en profondeur le projet qu’ils ont pour le jeune français auprès des commentateurs de la Summer League :

« Au début de la saison, on va placer des étapes, des objectifs qu’on aimerait qu’il atteigne. Que ce soit sur son corps, son jeu, son mental… On veut voir s’il atteint certains chiffres. S’il se bat chaque soir comme il le fait, il y aura des progrès. Mais la progression n’est pas linéaire, il y aura des pas en avant et d’autres en arrière… C’est important pour nous de se rappeler qu’il n’a que 18 ans, et que cette aventure avec lui n’est pas un sprint, mais un marathon. »

« Un long voyage »

Car Salaün est en effet le deuxième plus jeune joueur de la Draft 2024 (ex aequo avec Nikola Topic, né exactement le même jour que lui). Au vu de son éthique de travail ainsi que de ses qualités innées notamment sur le plan physique, son plafond réel est très difficile à estimer. Il est encore très loin de sa version finale. Les Hornets veulent l’accompagner le plus possible là-dedans, comme l’a expliqué Jeff Peterson : « Il adore s’entraîner. Des fois avec ces gars, tu dois les ralentir. Il faut parfois les faire sortir de la salle, parce qu’ils ne réfléchissent pas au long voyage dans lequel ils s’embarquent. » La franchise de Charlotte étant en reconstruction, ils ont fait un choix logique en sélectionnant Salaün. Car son développement sera au long-terme, tout comme les autres jeunes joueurs de l’équipe. Les Hornets bâtissent donc un projet sur plusieurs années. Le « marathon » ne fait que commencer.