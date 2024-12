En G-League, déjà un premier titre pour Pacôme Dadiet aux États-Unis !

Pacôme Dadiet ne perd pas de temps pour sa première saison outre-Atlantique. Alors que l’ailier avait connu ses premières minutes en NBA dès le lancement de la saison à Boston, voilà que l’ancien joueur de Paris et Ulm a déjà soulevé un titre, le Winter Showcase G-League !

THE VIBES ARE IMMACULATE📈 pic.twitter.com/CmsOdfETlV

Certes, il ne s’agit que d’un titre dans l’antichambre de l’Association, qui plus est un trophée à la valeur très relative, cette compétition s’assimilant à un tournoi de mi-saison, à l’image de la NBA Cup. Têtes de série n°4 de ce tournoi rassemblant les huit meilleures équipes de la première partie de saison en G-League, les Westchester Knicks l’ont emporté contre les Sioux Falls Skyforce (125-119). Pacôme Dadiet a plutôt bien contribué en inscrivant 10 points à 3/4 à 2-points et 1/3 à 3-points, avec 4 rebonds.

DADIET WITH NOTHING BUT NET🔥 pic.twitter.com/Jmc92aYBRe

